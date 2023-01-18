«Торга никакого не будет». Что нужно сделать беглым, чтобы вернуться на родину? Мнение Воскресенского

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко в кадровый день, белорусскую модель развития, суды и милосердие к экстремистам. В гостях политический аналитик Петр Петровский и политолог Юрий Воскресенский.

Юрий Воскресенский, политолог:

Что касается желающих раскаяться, вернуться, за которыми мы бегаем уже больше 2,5 лет, почти 2,5 года, они постоянно подают сигналы, но кто хочет на самом деле вернуться, он давным-давно пошел уже проторенной дорожкой, связался с компетентными правоохранительными органами, с инициативой «Дорога домой», спросил, уточнил, вернулся, никаких проблем в этом нет. Бегать за ними бесконечно мы не будем. Я думаю, эти проникновенные слова Президента Лукашенко, сказанные в канун православного Рождества, это их крайний шанс. Если они хотят возвратиться в нашу дружную белорусскую семью, может, в которой не все идеально, потому что не бывает идеальных семей, но вместе решать эти все возникающие трудности, они должны садиться на автобус, маршрутку или пешком возвращаться домой, не ныть и не выторговывать условия.

Потому что торга никакого не будет.

Вам предложили – возвращайтесь. А если вы начинаете это обременять какими-то условиями, то это уже не по адресу. С одной стороны, потеря части этого креативного класса, может, кто-то назовет значительной утратой, но вы обратите внимание, что даже чисто по статистике преступность сократилась, в чатах уровень ненависти и хейта резко снизился. Теперь хотя бы приятно читать интернет-ресурсы. Люди стали спокойнее, нет нервозности. Да, то что определенная часть уехала, с одной стороны, это потеря, а с другой стороны, может, это и приобретение. Если взвесить на весах с учетом того, что творится вокруг нас. С учетом того, что Запад объявил крестовый поход.

Еще один интересный момент. Сейчас идет дело координационного совета. Вы обратили внимание, что на скамье подсудимых нет одной дамы, которую Латушко называл своим духовным учителем, госпожи Власовой. Потому что Власова вовремя выбрала правильную сторону, включила свой разум и медиаторские навыки. Несмотря на обвинение в очень тяжелых преступлениях, ее там нет. Это я нашим подопечным, для которых Григорий кумир, находящимся за рубежом. Так как они не могут А соединить с Б, я им на этом примере намекнул, что даже если ты реально хочешь вернуться, где-то начудил, но реально раскаялся, осознал, спокойно свяжись с кем надо и вернешься.

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