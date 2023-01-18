Политолог: YouTube, Facebook и другие платформы занимаются идеологической цензурой!

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко в кадровый день, белорусскую модель развития, суды и милосердие к экстремистам. В гостях политический аналитик Петр Петровский и политолог Юрий Воскресенский.

Петр Петровский, политолог:

Давайте говорить откровенно, YouTube, Facebook и другие платформы занимаются этой идеологической цензурой, когда говорят: либеральные идеи ты можешь пропагандировать, чуть ли не ты обязан их пропагандировать. Передача про стройку, про ремонт, а ты должен сказать, что либерализм и права человека – это хорошо. А эта украинская бадеровщина – это же прокси-сила либерализма. Либерализм показывает свой оскал, свою харю, которая хочет напасть. После 1945 года он так и выстраивался. И до 1945 года, если мы вспомним классику Димитрова, что такое фашизм, это диктатура наиболее реакционных сил крупного финансового капитала.

Петровский: украинцев накачали бандеровщиной, и они, как фанатики, неизвестно что вытворяли – подробности здесь.

Кто такой крупный финансовый капитал? Демпартия США, YouTube, Facebook, Цукерберг. Вот его самые радикальные формы диктатуры, это полк «Азов», «Национальный корпус». И действительно оттуда они все вылезли. Роман Зварич чей был гражданин? США. На кого он работал? На ЦРУ. Кем он стал? Министром юстиции. Кого он готовил? Полк «Азов» и «Национальный корпус». То есть вот вам даже персоналии, которые это производили в 1990-2010-е годы.