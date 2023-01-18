Петровский: украинцев накачали бандеровщиной, и они, как фанатики, неизвестно что вытворяли

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко в кадровый день, белорусскую модель развития, суды и милосердие к экстремистам. В гостях политический аналитик Петр Петровский и политолог Юрий Воскресенский.
Петр Петровский, политолог:
Офис Зеленского полностью, как гауляйтер, выполняет задачи, нарезанные в Лондоне и Вашингтоне. И деньги идут немалые. Понятно, что там распил. Некоторые говорят, что у Арестовича, к примеру, зарплата в месяц была 30 тысяч евро просто за то, что он там что-то трындит в YouTube Фейгину или еще кому-то.
Григорий Азаренок, СТВ:
Но он уже поплатился. Хотя я тоже думаю, что это игры киевской верхушки.
Петр Петровский:
Я бы тут не спешил, потому что они очень изощренные политтехнологи. Единственное, что в Украине осталось с советских времен, – это советская психология, которая стала служить политтехнологическим целям. И не факт, что вывели Арестовича только с одной целью – для более качественной манипуляции общественным сознанием.
Григорий Азаренок:
А он уже делает заявления в пользу России и так далее. То есть этот электорат ОПЗЖ могут сейчас попытаться замкнуть на этого клоуна. Они же реально людей считают за дебилов полных.
Петр Петровский:
Это действительно так. И мы не должны забывать психоэмоциональное состояние населения Украины, которое находится под киевским режимом, которое из-за этого очень сильно уязвимое. Оно психологически, эмоционально готово к манипуляциям, и это прекрасно понимают специалисты, готовые промывать им мозги, натравливать. Мы видели, что там творилось в Соледаре, когда людей, может, наркотиками, может, еще чем-то... Как минимум их накачали этой бандеровщиной, и они, как фанатики, неизвестно что вытворяли.
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