Петровский: украинцев накачали бандеровщиной, и они, как фанатики, неизвестно что вытворяли

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко в кадровый день, белорусскую модель развития, суды и милосердие к экстремистам. В гостях политический аналитик Петр Петровский и политолог Юрий Воскресенский.

Петр Петровский, политолог:

Офис Зеленского полностью, как гауляйтер, выполняет задачи, нарезанные в Лондоне и Вашингтоне. И деньги идут немалые. Понятно, что там распил. Некоторые говорят, что у Арестовича, к примеру, зарплата в месяц была 30 тысяч евро просто за то, что он там что-то трындит в YouTube Фейгину или еще кому-то.

Григорий Азаренок, СТВ:

Но он уже поплатился. Хотя я тоже думаю, что это игры киевской верхушки.

Петр Петровский:

Я бы тут не спешил, потому что они очень изощренные политтехнологи. Единственное, что в Украине осталось с советских времен, – это советская психология, которая стала служить политтехнологическим целям. И не факт, что вывели Арестовича только с одной целью – для более качественной манипуляции общественным сознанием.