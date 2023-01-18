Выход на пойму рек в Гомельской области зафиксирован на 8 постах. Как МЧС оценивают ситуацию?

Новости Беларуси. Природная аномалия. Более половины районов Гомельской области подтоплено талыми и паводковыми водами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Критическая ситуация сложилась на Припяти в районе Мозыря, Наровли, Петрикова, на Днепре в Лоеве, а также на Соже. Наш корреспондент Анна Корольчук следит за обстановкой в регионе.

Твое селище, у меня еще столько воды нет, но у тебя фундамент, конечно, повыше. Но у меня примерно столько же осталось.

Оксана Сенько купила дом в этом садовом товариществе семь лет назад. Подобной ситуации не припомнит – буквально за 5 дней Припять затопила весь участок. Семья срочно собрала ценные вещи и вернулась в город. «С каждым днем больше и больше потоп!» Что о подъеме воды в Гомельской области говорят местные жители? Спасти бытовую технику не удалось – за сутки уровень воды вырос до 40 сантиметров. Холодильник и стиральную машину придется покупать заново. Семья с волнением ждет схода воды, и приезжает к участку на разведку.

Анна Корольчук, корреспондент:

Это несвойственный период для такого явления – в середине зимы реки вышли из берегов и подтапливают участки. Сегодня Припять подобралась к критической отметке, и стихия продолжает показывать свой характер. До затопления прибрежных территорий в Мозыре осталось всего восемь сантиметров, однако частный сектор в пригороде уже бьет тревогу. Обычно привлекательные участки у самой реки в паводок страдают первыми.

– Все вещи подняли наверх?

– Мы вещи подняли все.

– Животных спасли?

– Немного спасли.

– Отселяться не будем?

– Нет, конечно, куда я гусей дену, курей тех? Куда мне их девать? Светлана Саноцкая покидать свое хозяйство категорически отказывается, хотя последние дни живет буквально на плаву. Больше всего хозяйка переживает за потерянный урожай.

Картошка вся замокла, печка уже точно ляснет, надо уже переделывать. Спасатели каждый день проверяют частные владения и мониторят ситуацию, предлагают хозяевам свою помощь. Желающих эвакуироваться пока не нашлось, а откачивать воду в этих условиях просто бесполезно. Причиной нынешнего природного бедствия местные жители считают километровые скопления рыхлого льда на реке. Усложняет положение дел неустойчивая погода с оттепелями и осадками – в ближайшие дни ожидаются дожди и плюсовая температура. В регионе объявлено штормовое гидрологическое предупреждение.

Егор Пасканный, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

Зафиксирован выход воды на пойме в районе восьми гидрологических постов. На данный момент ситуация с паводковой обстановкой на территории Гомельской области контролируемая. Жизнедеятельность населения не нарушена.