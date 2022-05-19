Александр Лукашенко: Запад, сам того не понимая, подтолкнул Россию и Беларусь к интенсивнейшему развитию

Запад, сам того не понимая, подтолкнул Россию и Беларусь к интенсивнейшему развитию. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 мая на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запад, сам того не понимая, подтолкнул Россию и Беларусь к интенсивнейшему развитию. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 мая на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Регион – давний друг и партнер Беларуси. Больше 15 лет стороны сотрудничают в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном русле. И даже несмотря на общемировой спад экономической активности, показатели взаимного товарооборота растут. В 2021 году цифра приблизилась к отметке 700 миллионов долларов, что на 50 % больше предыдущего показателя. Потенциал не исчерпан, уверен президент Беларуси, до «золотого» миллиарда недалеко. В зоне общих интересов – развитие промышленности, сельского хозяйства, строительства и IT.
В попытках внешней экономической блокады наших стран Александр Лукашенко видит серьезные стимулы для развития. Сейчас необходимо создавать производственные кооперации и использовать отечественные цифровые технологии для укрепления собственных экономик. Во главе угла белорусско-российского сотрудничества импортозамещение. Лидеры государств сейчас активно обсуждают этот вопрос, конкретные поручения уже даны правительствам, отметил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
По импортозамещению – это вопрос номер один – мы очень серьезно разговаривали с президентом России совсем недавно. Днями мы встретимся снова по этим направлениям, будем их обсуждать. Мы уже посмотрели, какие нам программы надо реализовать, мы посчитали, сколько на это уйдет денежных средств. Импортозамещение для нас очень важно с точки зрения развития для Беларуси. Если мы пойдем вместе с Россией на это импортозамещение, то мы получим более высокие компетенции. И с учетом востребованности этого товара, особенно на нашем, российском рынке… Возьмите полупроводники. Мы с Путиным договорились: сколько бы это ни стоило, мы должны их производить. Может быть, чуть-чуть уровнем ниже будет, чем в Америке, Японии или Корее, но самолеты будут летать, ракеты будут летать, автомобили будут передвигаться. Мы имеем эти компетенции. Вот сели, правительство, собрали в кучу то, что у нас осталось. И давайте будем работать в этом направлении. Поэтому выйдем мы из этих санкций и получим от этого солидный эффект.
Не ввели бы западники, американцы у нас эти санкции… Ну, прежде всего вы... Нефть, газ обменивали бы на продукцию реального сектора экономики Германии или США. А так мы будем делать это все сами. Но когда-то мы не отставали ни от Америки, ни от других стран. Мы обеспечивали себя по всем направлениям. Поэтому справимся мы с этими санкциями. По импортозамещению будем серьезнейшим образом в течение ближайших дней обсуждать эту проблему с президентом Путиным. Правительства имеют поручения уже. И мы хотим посмотреть, как правительства выполнили наши поручения. Потому что так бывает, что поручаем-поручаем, правильно поручаем и говорим, а результата нет. Поэтому мы договорились с Владимиром Владимировичем, что мы прежде всего сядем и посмотрим, программа есть, как она реализовывается.
Глеб Никитин подчеркнул заинтересованность региона создавать совместные производства, наращивать взаимную торговлю, заимствовать белорусский опыт в сельском хозяйстве. К слову, больше 60 % аграрных машин на полях Нижегородской области – белорусского производства. Партнеры готовы закупить больше. Программа рабочего визита позволит делегации оценить белорусские возможности на месте и договориться о новых точках соприкосновения. Профильные министры региона встретятся с белорусскими коллегами, а также посетят Парк высоких технологий и белорусский машиностроительный флагман «Амкодор».