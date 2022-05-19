Александр Лукашенко: Запад, сам того не понимая, подтолкнул Россию и Беларусь к интенсивнейшему развитию

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

По импортозамещению – это вопрос номер один – мы очень серьезно разговаривали с президентом России совсем недавно. Днями мы встретимся снова по этим направлениям, будем их обсуждать. Мы уже посмотрели, какие нам программы надо реализовать, мы посчитали, сколько на это уйдет денежных средств. Импортозамещение для нас очень важно с точки зрения развития для Беларуси. Если мы пойдем вместе с Россией на это импортозамещение, то мы получим более высокие компетенции. И с учетом востребованности этого товара, особенно на нашем, российском рынке… Возьмите полупроводники. Мы с Путиным договорились: сколько бы это ни стоило, мы должны их производить. Может быть, чуть-чуть уровнем ниже будет, чем в Америке, Японии или Корее, но самолеты будут летать, ракеты будут летать, автомобили будут передвигаться. Мы имеем эти компетенции. Вот сели, правительство, собрали в кучу то, что у нас осталось. И давайте будем работать в этом направлении. Поэтому выйдем мы из этих санкций и получим от этого солидный эффект.

Не ввели бы западники, американцы у нас эти санкции… Ну, прежде всего вы... Нефть, газ обменивали бы на продукцию реального сектора экономики Германии или США. А так мы будем делать это все сами. Но когда-то мы не отставали ни от Америки, ни от других стран. Мы обеспечивали себя по всем направлениям. Поэтому справимся мы с этими санкциями. По импортозамещению будем серьезнейшим образом в течение ближайших дней обсуждать эту проблему с президентом Путиным. Правительства имеют поручения уже. И мы хотим посмотреть, как правительства выполнили наши поручения. Потому что так бывает, что поручаем-поручаем, правильно поручаем и говорим, а результата нет. Поэтому мы договорились с Владимиром Владимировичем, что мы прежде всего сядем и посмотрим, программа есть, как она реализовывается.