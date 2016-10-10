Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 9 октября: запрещать ли аборты?

Новости Беларуси. Самая полемичная тема во все времена – тема абортов – на этой неделе в Беларуси вспыхнула особо остро. Поводом послужили события в соседних странах. В Российской Федерации была подписана петиция, в том числе, к ней присоединился Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, за полный запрет абортов. В то же время в Польше консервативное правительство не смогло подписать и поддержать закон о полном запрете абортов. Во-первых, его раскритиковал Евросоюз, во-вторых, прошла многотысячная демонстрация женщин. А в 2014 году и в Национальное собрание Республики Беларусь от группы религиозных деятелей поступала петиция, собравшая в Интернете несколько тысяч подписей. У этого вопроса есть религиозные, этические, медицинские и правовые аспекты.

Мнения по этому поводу в рамках ток-шоу высказали:

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент

Светлана Шилова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь (2006-2008 гг.)

Альберт Казарян, лидер движения «За запрет абортов» в Беларуси

Павел Сердюк, протоиерей, настоятель храма святого Николая Японского

Оксана Коротких, заведующая женской консультацией УЗ «37-ая городская поликлиника», главный внештатный акушер-гинеколог по амбулаторно-поликлинической работе комитета по здравоохранению Мингорисполкома

Самые интересные комментарии в рамках ток-шоу:

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