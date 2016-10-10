«Это узаконенная казнь младенца»: лидер белорусского движения «За запрет абортов»

Новости Беларуси. Запрещать ли аборты – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 9 октября.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Требует ли нынешний закон пересмотра, каких-то корректировок и как Вы, вообще, к нему относитесь?

Альберт Казарян, лидер движения «За запрет абортов» в Беларуси:

Нужно разобраться, что такое аборт. Очень долго людей вводили в заблуждение намеренно.

Аборт – это узаконенная казнь младенца. Причём, самым жестоким образом.

Поэтому изменить нужно, защитить здоровье матери, так же, как и здоровье ребёнка внутри её. То есть, защитить и ребёнка, и мать.

Егор Хрусталёв:

То есть, поменять, вообще, формулировку и отношение Вы предлагаете?

Альберт Казарян:

Потому что ребёнок имеет право.