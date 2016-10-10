«Это узаконенная казнь младенца»: лидер белорусского движения «За запрет абортов»

Новости Беларуси. Запрещать ли аборты – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 9 октября.
Егор Хрусталёв, ведущий:
Требует ли нынешний закон пересмотра, каких-то корректировок и как Вы, вообще, к нему относитесь?
Альберт Казарян, лидер движения «За запрет абортов» в Беларуси:
Нужно разобраться, что такое аборт. Очень долго людей вводили в заблуждение намеренно.
Аборт – это узаконенная казнь младенца. Причём, самым жестоким образом.
Поэтому изменить нужно, защитить здоровье матери, так же, как и здоровье ребёнка внутри её. То есть, защитить и ребёнка, и мать.
Егор Хрусталёв:
То есть, поменять, вообще, формулировку и отношение Вы предлагаете?
Альберт Казарян:
Потому что ребёнок имеет право.
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