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«Женщина хочет убить ребёнка? Должна быть подвержена максимальному риску»: противник абортов

10 октября 2016 20:08
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Новости Беларуси. Запрещать ли аборты – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 9 октября.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Есть ли причины, по Вашему мнению, по которым женщина имеет право на такой шаг?

Альберт Казарян, лидер движения «За запрет абортов» в Беларуси:

Имеет ли моя мама право в каком-то возрасте меня убить?

На 12-ой неделе, на 8-ой, на моё 25-летие? Нет у женщины такого права: убивать своего малыша… Если женщина хочет лишить своего ребёнка жизни, то она должна быть подвержена максимальному риску. Для того, чтобы задуматься и не сделать этого.

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# общество # Государственная политика в области здравоохранения

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