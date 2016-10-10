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30% белорусок не сообщают мужчинам о решении сделать аборт

10 октября 2016 20:07
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Новости Беларуси. Запрещать ли аборты – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 9 октября.

Лариса Мартынова, член правления ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля», психолог:

Мы – психологи, которые, как раз, которые осуществляют предабортное консультирование.

Мы представляем волонтёрскую организацию, которая совместно с учреждениями здравоохранения осуществляет вот эту в закон поправку. И у нас есть опыт общения с женщинами, и есть, что сказать ещё до того, как скажем, что нужен закон о запрете абортов, сколько можно сделать, чтобы к этому продвинуться. В том числе, и ситуация, связанная с мужчинами.

Мы с удовольствием консультируем женщин, когда приходит супруг.

Кроме того, когда мы консультируем, мы говорим: «В следующий раз мы ждём Вас с супругом». Но надо сказать, что половина женщин находится в сложных отношениях или с мужем, или с отцом ребёнка. И примерно 30%, вообще, не информируют о своём решении или не учитывают их мнение.

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# общество # Государственная политика в области здравоохранения

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