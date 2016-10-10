«Я против запрета абортов»: гинеколог, доцент медуниверситета

Новости Беларуси. Запрещать ли аборты – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 9 октября.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Как Вы относитесь к текущему законодательству?

Светлана Шилова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь (2006-2008 гг.):

У нас учтены интересы всех: и женщин, и врачей.

Я против абортов, потому что это влияет на состояние здоровья женщины, её психику.

Но я против запрета абортов. И мы сегодня должны, если мы рассматриваем проблему аборта, давайте рассмотрим с другой точки – не с точки зрения женщины. По поводу законодательства: когда нам религиозные организации прислали петицию в 2014 году по поводу запрета и обсуждения, мы пригласили на расширенное заседание представителей православной церкви. Ни один человек к нам на встречу не пришёл