«Мужчин надо наказывать»: гинеколог об абортах

Светлана Шилова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь (2006-2008 гг.): Мы должны начать с этого.

Егор Хрусталёв, ведущий: Можно ли юридически закрепить большую ответственность отца?

Новости Беларуси. Запрещать ли аборты – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 9 октября.

Светлана Шилова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь (2006-2008 гг.): И давайте в этой ситуации… Но не с точки зрения: спросить его согласия. А с точки зрения, что мужчину надо наказывать.

Мужчина должен нести ответственность за состояние здоровья женщины.

Посмотрите, что мы с Вами обсуждаем: женщина, аборт. А где мужчина? Есть методы контрацепции. Мужчина должен заботиться о здоровье женщины, в первую очередь…

По поводу искусственного прерывания беременности надо брать письменное согласие и у женщины, и у мужчины.

Поверьте, ни одна женщина не пойдёт делать аборт, если муж ей скажет: «Мы оставляем ребёнка». Потому что для женщины это – большая трагедия.