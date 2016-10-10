«Мужчин надо наказывать»: гинеколог об абортах

Новости Беларуси. Запрещать ли аборты – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 9 октября.
Егор Хрусталёв, ведущий:
Можно ли юридически закрепить большую ответственность отца?
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Первым делом.
Светлана Шилова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь (2006-2008 гг.):
Мы должны начать с этого.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
С мужчины.
Светлана Шилова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь (2006-2008 гг.):
И давайте в этой ситуации… Но не с точки зрения: спросить его согласия. А с точки зрения, что мужчину надо наказывать.
Мужчина должен нести ответственность за состояние здоровья женщины.
Посмотрите, что мы с Вами обсуждаем: женщина, аборт. А где мужчина? Есть методы контрацепции. Мужчина должен заботиться о здоровье женщины, в первую очередь…
По поводу искусственного прерывания беременности надо брать письменное согласие и у женщины, и у мужчины.
Поверьте, ни одна женщина не пойдёт делать аборт, если муж ей скажет: «Мы оставляем ребёнка». Потому что для женщины это – большая трагедия.
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