«Женщины делают аборты, потому что безграмотны в сексуальном плане»: депутат, врач

Новости Беларуси. Запрещать ли аборты – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 9 октября.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Как вновь избранный законодатель, вы получали наказы, да просто сигналы, разговоры какие-то у Вас были с тем, что, может быть, следует изменить своё отношение к текущему закону?

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Нет, сейчас не поступало. Но, может быть, пока ещё такой период был. Конечно, когда мы работали над законом в 2013 году, к 2014 году, поступало очень много предложений. Причём, я хочу сказать, что часть предложений были учтены. Это и предабортное консультирование, и ужесточение других показателей. И мы сейчас видим, что осталось три социальных показания, по которым проводится аборт. Что мы сделаем? Какой из них мы тогда исключим? Давайте вот так смотреть.

Мы что, запретим женщине не рожать после беременности от изнасилования?

Или когда угрожает жизни? Здесь было сказано правильно: мы должны подходить комплексно к этой проблеме, не зацикливать только на одних врачах. Давайте мы посмотрим, а почему происходит аборт? Почему женщины делают? Потому что, извините, она безграмотна в сексуальном плане.