«Где отец? Где автор? Пусть присутствует при аборте»: психолог

Новости Беларуси. Запрещать ли аборты – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 9 октября.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Я исхожу из того: мужчина и женщина имеют равные репродуктивные права. Так же, как и мужчина, и женщина имеют равные обязанности и ответственность. И во всех этих текстах, которые звучат, звучит: «Женщина, женщина…» Где отец? Где автор?

Поэтому автор должен быть выведен из тени на свет и, во-первых, он – жертва.

Когда женщина идёт на аборт, она лишает его права быть отцом. Может быть, он не знает об этом, может быть, она с ним поссорилась – мы не знаем всех обстоятельств. Но он имеет право быть отцом, поэтому в закон должны быть дописаны некоторые уточнения. И второе: когда он её побуждает к этому действию, когда он отказывается. Он тоже берёт на себя ответственность.

Поэтому он идёт с ней в поликлинику, пишет информированный отказ от деторождения.

Причём, надо разработать последствия, что он лишается отцовства. И он присутствует при этой процедуре.