Когда белоруске откажут в аборте и сможет ли она подать в суд?

Новости Беларуси. Запрещать ли аборты – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 9 октября.

Егор Хрусталёв, ведущий:

В отношении социальных правил, по которым можно было делать после трёх месяцев сделать аборт. Посмотрите, какой был список: пребывание женщины или мужа в местах лишения свободы, наличие инвалидности I и II группы. Смерть мужа во время беременности – это было поводом. Многодетность была поводом, развод во время беременности, признание женщины или её мужа безработным. Был большой список и сократили до трёх. И вот вопрос: исходя из этих трёх показаний социального характера, сейчас женщине могут отказать? Есть ли вот такие примеры, когда женщине могут отказать?

Смотрите, что думают по этому поводу:

Елена Садкович, адвокат Минского городской коллегии адвокатов

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Светлана Шилова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь (2006-2008 гг.)