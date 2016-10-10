В абортарий не бегут, прячут голову в песок: почему мужчины ведут себя как страусы?

Новости Беларуси. Запрещать ли аборты – тема ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь 9 октября.

Светлана Шилова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии БГМУ, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь (2006-2008 гг.):

Я работаю с женщинами, мои коллеги сидят – акушеры-гинекологи. И проводим с ними и тестирования, и беседы.

Из 10 женщин только 1 женщина уходит.

Если она уходит от нас, она идёт в другое учреждение здравоохранения и выполняет то, что считает нужным. Поверьте, наши мужчины не бегут с женщинами в абортарий, наши мужчины все с цветами, почему-то, бегут в роддом, встречать женщину с ребёнком.

Я не видела ни одного мужчину, который отправил женщину прервать беременность, чтоб он приехал и её забрал из клиники.

И с цветами. Наши мужчины прячут голову, как страусы, в песок. Мужчины должны думать о состоянии здоровья женщины, они должны быть просвещённые в половом плане, в первую очередь. Тогда у нас не будет с вами абортов. Потому что у нас XXI век и сегодня люди должны быть просвещёнными.