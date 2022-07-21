«Тогда сработала какая-то провокация». Вадим Гигин прокомментировал отчёт ИКАО

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим положение дел в Донбассе и границы специальной военной операции. В гостях – депутат Олег Гайдукевич и председатель правления «Белорусского общества «Знание», политолог Вадим Гигин, а также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. Григорий Азаренок, СТВ:

Последняя тема, которую я хотел обсудить, – это отчет ИКАО, многострадальный, долгий, давний отчет. Я вижу, что уже есть и высказывание Президента по этому поводу. Вчера был и ответ нашего ответственного Министерства. Какие у вас впечатления?

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:

Ожидаемые. Мы что, неожиданное что-то получили? Мы же помним, как шло это многострадальное расследование. Все переносилось и переносилось. В итоге выяснилось, что белорусскую сторону не в чем упрекнуть. Тогда сработала какая-то провокация, нашли какого-то диспетчера (не знаю, настоящего ли), выложили какую-то запись, в которой нет ничего противозаконного, которая соответствует регламентам обеспечения безопасности воздушного судна. А уж на фоне того, что творится с нашим имуществом, с воздушными судами, с воздушным пространством последние месяцы, серьезно обсуждать эту повестку странно. Меня больше интересуют те оценки, которые бывшие коллеги Протасевича давали. Протасевич – сам фигурант дела, чьи права якобы были нарушены. Он претензии предъявляет? Да они его сами проклинают с той стороны! Те граждане, которые летели на борту, они заметили какую-то угрозу жизни? Нет. Кто-то из них подал судебный иск? Искренне говорю, что я об этом ничего не слышал. В чем предмет разбирательства?