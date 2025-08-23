«Витебск» обыграл «Химик» в матче Евро-Азиатского Кубка Дружбы

Российская дружина к 24-й минуте обеспечила себе преимущество в две шайбы. Однако «медведи» сумели совершить эффектный камбэк. Сначала Александр Левко сократил отставание «северян», а затем Вячеслав Ипатов восстановил паритет и перевел дуэль в овертайм. Дополнительное время также сильнейшего не выявило, а в серии буллитов точнее оказались подопечные Романа Юпатова. Победа (3:2) и первое место в турнирной таблице.

Роман Юпатов, главный тренер ХК «Витебск»:

Мы около половины матча адаптировались к другим скоростям, к действиям соперника. Сама скорость игры топовых команд высшей хоккейной лиги быстрее принятия решения. И во многом те моменты, те ошибки, которые мы допускали на протяжении игры, они привели к двум забитым нам шайбам. Поэтому, как только мы немножко упростили, стали делать те вещи, которые мы хорошо умеем делать, оно поменяло рисунок игры. Побеждать можно любого соперника. Важно единство команды, единое целое и то, как команда выходит и бьется за результат.

Егор Башкатов, главный тренер ХК «Химик»:

Соперник очень много работал на то, чтобы отыграть этот гол. В принципе, я считаю, основное время закончилось честно. 2:2 – это хороший счет для такой игры.