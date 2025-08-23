Кирилл Валевский оспорит бронзу чемпионата мира по борьбе (U-20)

В Болгарии подходит к завершению чемпионат мира по борьбе среди атлетов до 20 лет, участие в котором принимают и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 23 августа, розыгрыш наград продолжили представители греко-римского стиля. Кирилл Валевский, выступающий в весе до 77 килограммов, сохраняет шанс на медаль. Земляк уверенно начал свой турнирный путь.

В стартовом поединке он досрочно победил спортсмена из Индии – 8:0, затем без проблем прошел соперника из Китая – 7:2. Однако в полуфинале уступил титулованному Анри Путкарадзе из Грузии – 4:5. Таким образом, завтра Кирилл оспорит бронзу планетарного форума.