Виктория Азаренко узнала соперницу на старте Открытого чемпионата США по теннису

Определилась соперница Виктории Азаренко на старте Открытого чемпионата США по теннису. Ею стала хозяйка кортов Ина Инуэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это будет дебютная встреча спортсменок. Американка впервые в карьере сумела пробиться в основной этап турниров серии Большого шлема. Все три матча в квалификации она выиграла в трех сетах. А первой из соотечественниц в борьбу вступит лидер планетарного топа и действующая победительница соревнований Арина Соболенко. Уже 24 августа она сразится с 109-й ракеткой Ребекой Масаровой из Швейцарии. Предположительно 25 августа Александра Саснович начнет свой турнирный путь поединком с более рейтинговой оппоненткой – Ивой Йович из США.