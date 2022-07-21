Артисты «Славянского базара» устроят бесплатный концерт в Донбассе. Об этом рассказал Олег Гайдукевич
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим положение дел в Донбассе и границы специальной военной операции. В гостях – депутат Олег Гайдукевич и председатель правления «Белорусского общества «Знание», политолог Вадим Гигин, а также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Олег Сергеевич, очень рад вас видеть у нас в стриме. Вадим Францевич тоже передает привет. Мы много говорим сегодня о Донецке, о Донбассе. Уже второе посольство от ЛДПБ отправилась в Донецк. Расскажите, какая задача, какая цель? Мы здесь все донецкая партия.
Олег Гайдукевич, депутат:
Я хочу поздравить Вадима Францевича, что он успешно вернулся. Это очень важно, я тоже внимательно следил. И белорусы там работают давно, тот же Алексей Талай, давайте вспомним его. Сколько лет он занимался оздоровлением белорусских детей! Поэтому эта работа давно велась. Когда мы поехали в Донецк и Мариуполь первый раз, я сразу сказал, что это будет системная работа. И сегодня меня очень впечатлило интервью Президента. Он очень четко сегодня рассказал про отношения с Донбассом, с Луганском. Очень четко и честно Президент ответил: мы будем делать так, как нам выгодно, и то, что соответствует нашим национальным интересам. И еще он сказал, что мы будем в Донбассе созидать, строить, помогать, поставлять. Я хочу добавить после Президента, что мы уже это делаем. ЛДПБ сейчас поехало туда, там в составе предприниматели, там люди дела. Мы сейчас обсуждаем, что Донбассу нужно, чем надо помогать.
Олег Гайдукевич:
Мы хотим помогать, восстанавливать, и, конечно, гуманитарная миссия. Белорусы всегда приезжают с миром. К нам обратились белорусские артисты «Славянского базара», которые выступали, они хотят выступить с бесплатными концертами в Донбассе. Мы приехали, там это поддержали, и скоро вы узнаете имена, один из них – это Тимур Пряхин, который тоже поедет туда с бесплатными концертами. В общем, мы будем там всегда. Вадим Францевич очень правильную вещь сказал, я следил за его интервью. Ведь и в Луганской области, а на Донбассе, и в Донецкой области огромное количество белорусов. Они уже сейчас к нам обращаются. Мы никогда их не бросим, мы будем там работать. Мы не бросим белорусов, которые находятся на Донбассе.
«Денацификация – это философия». Азарёнок и Гигин разбирают интервью с Президентом. Подробности здесь.