Артисты «Славянского базара» устроят бесплатный концерт в Донбассе. Об этом рассказал Олег Гайдукевич

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим положение дел в Донбассе и границы специальной военной операции. В гостях – депутат Олег Гайдукевич и председатель правления «Белорусского общества «Знание», политолог Вадим Гигин, а также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Олег Сергеевич, очень рад вас видеть у нас в стриме. Вадим Францевич тоже передает привет. Мы много говорим сегодня о Донецке, о Донбассе. Уже второе посольство от ЛДПБ отправилась в Донецк. Расскажите, какая задача, какая цель? Мы здесь все донецкая партия.

Олег Гайдукевич, депутат:

Я хочу поздравить Вадима Францевича, что он успешно вернулся. Это очень важно, я тоже внимательно следил. И белорусы там работают давно, тот же Алексей Талай, давайте вспомним его. Сколько лет он занимался оздоровлением белорусских детей! Поэтому эта работа давно велась. Когда мы поехали в Донецк и Мариуполь первый раз, я сразу сказал, что это будет системная работа. И сегодня меня очень впечатлило интервью Президента. Он очень четко сегодня рассказал про отношения с Донбассом, с Луганском. Очень четко и честно Президент ответил: мы будем делать так, как нам выгодно, и то, что соответствует нашим национальным интересам. И еще он сказал, что мы будем в Донбассе созидать, строить, помогать, поставлять. Я хочу добавить после Президента, что мы уже это делаем. ЛДПБ сейчас поехало туда, там в составе предприниматели, там люди дела. Мы сейчас обсуждаем, что Донбассу нужно, чем надо помогать.