«Это унижение, оскорбление, пытки». Вадим Гигин про методы полка Калиновского

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим положение дел в Донбассе и границы специальной военной операции. В гостях – депутат Олег Гайдукевич и председатель правления «Белорусского общества «Знание», политолог Вадим Гигин, а также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

Григорий Азаренок, СТВ:

На этой неделе на телеканале СТВ было интервью с матерью одного из таких бойцов. Она, конечно, жалко это смотреть, бедная женщина, бедный человек. Простая минчанка, ну вот, как-то так получилось, что вырос у нее человек, который сейчас находится в плену в ЛНР.

Исповедь матери калиновца, попавшего в плен: не понимаю, как он мог? На кого меня оставил? Читать здесь.

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:

Знаете какая у меня параллель в этой в связи? Вспоминаю историю «Молодой гвардии», их выдал там парень молодой, испугался, отчим служил в полиции, и стал предателем. Их привезли на расстрел. И его родная мать, этого предателя, хотела вырвать винтовку у охранника и его застрелить. Вот это судьба всех тех людей, которые встают на этот путь. А идти сейчас воевать за киевский режим белорусу, с белорусским гражданством – это предательство. Это не просто наемничество, это предательство. За что ты воюешь? Чего ты там делаешь? Что ты туда полез? А тем более, когда они заявляют, что они получат там «боевой опыт», а потом пойдут на Минск, еще куда-то…