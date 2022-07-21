«Это унижение, оскорбление, пытки». Вадим Гигин про методы полка Калиновского

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим положение дел в Донбассе и границы специальной военной операции. В гостях – депутат Олег Гайдукевич и председатель правления «Белорусского общества «Знание», политолог Вадим Гигин, а также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.
Григорий Азаренок, СТВ:
На этой неделе на телеканале СТВ было интервью с матерью одного из таких бойцов. Она, конечно, жалко это смотреть, бедная женщина, бедный человек. Простая минчанка, ну вот, как-то так получилось, что вырос у нее человек, который сейчас находится в плену в ЛНР.
Исповедь матери калиновца, попавшего в плен: не понимаю, как он мог? На кого меня оставил? Читать здесь.
Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:
Знаете какая у меня параллель в этой в связи? Вспоминаю историю «Молодой гвардии», их выдал там парень молодой, испугался, отчим служил в полиции, и стал предателем. Их привезли на расстрел. И его родная мать, этого предателя, хотела вырвать винтовку у охранника и его застрелить. Вот это судьба всех тех людей, которые встают на этот путь. А идти сейчас воевать за киевский режим белорусу, с белорусским гражданством – это предательство. Это не просто наемничество, это предательство. За что ты воюешь? Чего ты там делаешь? Что ты туда полез? А тем более, когда они заявляют, что они получат там «боевой опыт», а потом пойдут на Минск, еще куда-то…
Вот как к вам будут относиться сами белорусы? Даже ваши родные? То есть, вы хотите войну принести к нам? На чистые ухоженные улицы Минска? Вы хотите, чтобы на наших полях разрывались снаряды? Вы этого хотите? Ради чего? Ради того, чтобы прорваться к власти? Ради того, чтобы убить несколько тысяч, как они между собой рассуждают, сторонников Лукашенко? Да их не несколько тысяч. Они будут всех убивать. Мы видели методы, которые царят в полку этого Калиновского, то, что люди рассказывают. Это унижение, оскорбление, пытки. Так если они так к своим относятся, как они будут относиться к противникам? Они получили мандат. Еще раз говорю, Киевский режим и наши беглые от Запада получили лицензию на фашизм. На фашизацию – а это означает «лицензию на убийство». Фашизм это всегда убийство. Фашизм абсолютно нетерпим к любым проявлениям инакомыслия. Вот что это такое.
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