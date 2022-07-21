«Я хочу, чтобы наши дети жили не так, а жили лучше». Лукашенко поделился своим видением будущего

Новости Беларуси. Роль Беларуси в российской спецоперации, сколько еще у власти будет Александр Лукашенко и как белорусский лидер относится к тому, что его называют диктатором? Президент Беларуси дал интервью крупнейшему информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главред бюро информагентства в Москве Антуан Ламброскини. Среди интересующих вопросов были и провокационного характера. Но Александра Лукашенко этим не удивить.

Алена Сырова, политический обозреватель:

И снова о войне, которая болью отзывается в сердце славян… Антуан Ламброскини лишь в завершении интервью спросил Президента о том, что действительно волнует людей, а не политиков.

«Украине никто не даст закончить войну». Лукашенко о несамостоятельности Зеленского в принятии решений – подробнее здесь.

Антуан Ламброскини, заместитель директора и главный редактор бюро информагентства «Франс Пресс» в Москве:

Вы смотрите на будущее сейчас с оптимизмом?