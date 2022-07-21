«Я хочу, чтобы наши дети жили не так, а жили лучше». Лукашенко поделился своим видением будущего
Новости Беларуси. Роль Беларуси в российской спецоперации, сколько еще у власти будет Александр Лукашенко и как белорусский лидер относится к тому, что его называют диктатором? Президент Беларуси дал интервью крупнейшему информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главред бюро информагентства в Москве Антуан Ламброскини. Среди интересующих вопросов были и провокационного характера. Но Александра Лукашенко этим не удивить.
Алена Сырова, политический обозреватель:
И снова о войне, которая болью отзывается в сердце славян… Антуан Ламброскини лишь в завершении интервью спросил Президента о том, что действительно волнует людей, а не политиков.
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Антуан Ламброскини, заместитель директора и главный редактор бюро информагентства «Франс Пресс» в Москве:
Вы смотрите на будущее сейчас с оптимизмом?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, я смотрю с оптимизмом, потому что у меня, как и у вас, есть дети. Я не могу не быть оптимистом. Я хочу, чтобы наши дети жили не так, как мы даже, а жили лучше. Вот основа моего оптимизма.
Антуан Ламброскини:
Так что все закончится хорошо?
Александр Лукашенко:
Если вы этого захотите, закончится хорошо. И для вас даже неожиданно быстро.
Алена Сырова:
Около часа общались Александр Лукашенко и Антуан Ламброскини, временами эмоционально и где-то на повышенных тонах, но гостя это едва ли испугало, а зрителю разговор доставит удовольствие точно. Это интервью из тех, что нужно смотреть, а не читать по диагонали.
Александр Лукашенко:
Спасибо вам за то, что приехали. Извините за мои ответы. Какие вопросы, такие и ответы. Вы задавали жесткие вопросы, я на них отвечал. Может быть, несколько жестковато.
Алена Сырова:
В белорусском телеэфире полная версия интервью Александра Лукашенко агентству «Франс Пресс» появится 22 июля. Европейская аудитория сможет его посмотреть и на русском, и в переводе, и с субтитрами. Очень хочется верить, не просто послушать, но услышать все сказанное Александром Лукашенко. Глядишь, и понимания станет больше, а это уже шаг по направлению к цивилизованному взаимодействию, которое так ценят наши западные партнеры, жаль только пока на словах.
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