Хоккеисты «Динамо-Шинник» проиграли в заключительной встрече Кубка губернатора Тульской области

Бобруйский «Динамо-Шинник» потерпел поражение от СКА-1946 в своем последнем матче в рамках Кубка губернатора Тульской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный турнир – один из ключевых этапов подготовки к новому чемпионату МХЛ. Наши парни неудачно провели первый отрезок, они пропустили четыре безответных гола. После перерыва белорусы вернули интригу в противостояние, сократив разницу до минимума. Но «армейцы» вновь продемонстрировали свой атакующий потенциал и забросили еще две шайбы. Как итог поражение – 3:6.

В составе «бобруйчан» отличились Егор Карабань, Кирилл Лозовский и Никита Павлов. Ранее на соревнованиях подопечные Евгения Летова взяли верх над «Снежными барсами» из Астаны и тульской «Академией Михайлова, но уступили московским «динамовцам».