Белорусские гребцы завоевали две медали ЧМ

Медальным для белорусской команды выдался соревновательный день на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Милане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второе время на дистанции 200 метров показала отечественная каноэ-двойка в составе Юлии Трушкиной и Инны Неделькиной. Девушки уверенно стартовали и провели заезд в группе лидеров, став в итоге серебряными призерами планетарного форума.

В соревнованиях каноэ-четверок на 500-метровке на третью ступень пьедестала поднялись наши Илья и Данила Верещако, Станислав Савельев и Владислав Полешко. За день до окончания турнира в Италии в активе сборной три награды. Ранее наша женская байдарка-четверка завоевала бронзовые медали.