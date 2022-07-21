«Денацификация – это философия». Азарёнок и Гигин разбирают интервью с Президентом

Григорий Азаренок, СТВ: Очень много аспектов в речи Президента. Если разобрать, то есть несколько важных моментов. Когда корреспондент задает вопрос о Херсоне, о Запорожье, Президент говорит, что сейчас уже этот вопрос не стоит. Действительно, мы же знаем, что больше всего там местные жители боятся, что русские уйдут, потому что политика современной Украины: карать за здраду, за коллаборантов. И они готовы уничтожать все местное население вплоть до экологических катастроф. Но в феврале, в марте это еще можно было обсуждать.

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:

Помните, мы с вами в общих чертах были знакомы с теми документами, которые обсуждались в Стамбуле. Мы тогда обсуждали, надо их подписывать или нет. Но тогда Президент сказал, что соглашайтесь, потому что дальше условия будут жестче. Это линия Путина: не соглашаетесь – дальше будет жестче, дальше вам придется подписывать капитуляцию. Сейчас о чем идет речь? Какие-то параметры изменились, Сергей Лавров сказал, что территориальные. Уже Херсон, Запорожье, раньше и Донбасс. Это не обсуждается. Вопрос примирения. Он будет касаться не только одной Украины, потому что нужны гарантии безопасности не только наших южных, но и западных, северо-западных границ. Если Польша с Литвой ввязались в это дело, то будьте добры подтвердить снова и ситуацию по Калининграду, безопасность Калининграда, безопасность наших границ. Что такое демилитаризация? Демилитаризация – это конкретные условия. Да, Украина не должна иметь ракет, где более 50 километров дальность, к примеру, не должна иметь ракетных кораблей, если у нее будет выход к морю, какие-то ограничения по ударной авиации, по беспилотникам, потому что они разные (есть тяжелые беспилотники, есть разведывательные, есть легкие беспилотники). Вот что такое демилитаризация. Что там навезли западники, этого не должно быть.

Григорий Азаренок:

Не потому что России так хочется, а потому что Украина своей официальной целью обозначила вхождение в НАТО. А у НАТО официальная доктрина, где Россия – враг.