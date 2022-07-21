«Плевали в самое святое, унижали». Была ли в Украине дискриминация русского языка?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим положение дел в Донбассе и границы специальной военной операции. В гостях – депутат Олег Гайдукевич и председатель правления «Белорусского общества «Знание», политолог Вадим Гигин, а также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. Григорий Азаренок, СТВ:

Да, тут Пушкин вспоминается: «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». И особая порода у людей, которые за восемь лет столько выстрадали. Вы тоже это почувствовали.

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:

Не за 8 лет. Вот для того, чтобы понимать, что происходило в Украине, особенно на Донбассе. Важная история – что было до того. Я все это слышал и от крымчан. Ведь жителей Донбасса эти националисты и многие политики в Киеве не воспринимали как полноценных граждан своей страны. Я хорошо помню: я работал в БРСМ, и мы поехали в Крым. Там местное Министерство по делам молодежи и министр. Она, значит, вздыхает и говорит: ой, как на голгофу в Киев ехать. Я говорю: а почему? А туда приходишь и тебя начинают учить: да вы, крымчане не такие, да что вы русским языком, давайте все переходите на украинский. То же самое мне луганчане рассказывали. Говорят: чтобы конкурс какой-то выиграть ученику, студенту, культурному учреждению, надо было просто продраться через эти все препоны. Потому что их считали ненастоящими украинцами. Их надо было научить украинству.