«Плевали в самое святое, унижали». Была ли в Украине дискриминация русского языка?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим положение дел в Донбассе и границы специальной военной операции. В гостях – депутат Олег Гайдукевич и председатель правления «Белорусского общества «Знание», политолог Вадим Гигин, а также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Да, тут Пушкин вспоминается: «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». И особая порода у людей, которые за восемь лет столько выстрадали. Вы тоже это почувствовали.
Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:
Не за 8 лет. Вот для того, чтобы понимать, что происходило в Украине, особенно на Донбассе. Важная история – что было до того. Я все это слышал и от крымчан. Ведь жителей Донбасса эти националисты и многие политики в Киеве не воспринимали как полноценных граждан своей страны. Я хорошо помню: я работал в БРСМ, и мы поехали в Крым. Там местное Министерство по делам молодежи и министр. Она, значит, вздыхает и говорит: ой, как на голгофу в Киев ехать. Я говорю: а почему? А туда приходишь и тебя начинают учить: да вы, крымчане не такие, да что вы русским языком, давайте все переходите на украинский. То же самое мне луганчане рассказывали. Говорят: чтобы конкурс какой-то выиграть ученику, студенту, культурному учреждению, надо было просто продраться через эти все препоны. Потому что их считали ненастоящими украинцами. Их надо было научить украинству.
А когда в Краснодоне, вы вообще представляете, что такое для Краснодона, для всего Донбасса «Молодая гвардия»? Вот в этом году 80 лет. И как им в душу плевали, когда появился бандеровец Стахив такой, кстати, у предателя фамилия, у Фадеева – Стахович. Я думаю, неслучайно, который: «Да ну, какое Кошевое, какое что? Це наші хлопці, вони поіхали туди, організували бандерівське подполье». Ему говорят: что вы несете? Приедьте к нам, в Краснодон, поговорите с людьми. Каждый год приезжал в Украину, в Краснодон – ноги его не было. И вот плевали в самое святое, унижали. Говорят: дискриминации не было, в Киеве можно было спокойно ходить и говорить по русски. Никто вам замечания не сделает. Во-первых, делали. А во-вторых, а что вы хотите от этих людей? Если все эти годы вы так к ним относились. Я, конечно, то, что происходило последние 8 лет, когда ты разговариваешь уже, например, с ветеранами, которые 2014 год пережили. Мы въехали на освобожденную территорию, на базу «Айдара», наш водитель, он же воевал, и сразу это нахлынуло. Это люди преданные, они пойдут до конца, народ сплочен. У кого-то из женщин муж, у кого-то отец, у кого-то брат, у кого-то сын воюет – все. Многие женщины пошли туда. И когда ты останавливаешься возле мест недавних боев, как рассказывают об этом, как сопереживают, как ждут победы, как много делают для этой победы.
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