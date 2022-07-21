Терроризм, геноцид, измена государству. Белорусов, уехавших из страны, смогут судить заочно

Новости Беларуси. В Беларуси меняются нормы уголовно-процессуального кодекса. Соответствующий закон подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно нововведениям, уехавших из страны смогут судить заочно. Норма будет действовать в отношении обвиняемых, находящихся за рубежом и уклоняющихся от явки в орган, ведущий уголовный процесс.

Одновременно устанавливается перечень преступлений, по которым может быть начато специальное производство. К ним относятся, в частности, терроризм, геноцид, наемничество, измена государству, диверсия, создание экстремистского формирования либо участие в нем, массовые беспорядки, призывы к санкциям. Также законом совершенствуется порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. Для этого наряду с апелляционной вводится кассационная стадия судопроизводства с рассмотрением жалоб и протестов в президиумах областных и Минского городского судов. Кроме того, устанавливается возможность обжалования в апелляционном порядке приговоров, которые выносятся Верховным судом, действующим в качестве суда первой инстанции.