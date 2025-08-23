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Гандболисты минского СКА одержали первую победу на турнире в Чехове

23 августа 2025 17:59
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Гандболисты минского СКА одержали первую победу в розыгрыше Кубка губернатора Московской области. Традиционный турнир проходит в Чехове, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующие чемпионы Беларуси обыграли иранский «Сепахан». Со старта противостояния команды показали равную борьбу. На перерыв «армейцы» ушли с преимуществом в один мяч. В дальнейшем наши парни выглядели более уверенно и праздновали викторию с результатом 33:28.

Самым результативным в составе победителей стал Кирилл Рабчинский. Он 8 раз поражал ворота соперников. Накануне в своем стартовом поединке минчане уступили «Чеховским медведям».

# Гандбол

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