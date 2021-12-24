«Тигр не любит агрессию». Какую одежду выбрать для встречи Нового года?
Новости Беларуси. До наступления Нового года остались считанные дни. Какую одежду выбрать, как украсить дом и что должно быть на праздничном столе? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, чтобы правильно все-таки встретить Новый год 2022-й, нужно знать, какое тотемное животное будет покровительствовать нам. Правильно? Ведь от этого зависит и одежда, в какой встречать Новый год, и что будет на праздничном столе. Виктория, если я не права, поправьте меня.
Виктория Барздыко, астролог:
Не только тотемное животное. Если говорить про китайскую астрологию, да. Наступает год Тигра, и мы должны как бы его поприветствовать. Но, если мы учитываем западную астрологию, то мы встречаем Новый год в эпоху, когда солнце проходит по знаку козерога, и мы должны здесь уважать козерога.
Алеся Лакина:
Что же делать, Виктория?
Виктория Барздыко:
Нужно найти среднее, баланс, то есть какой-то строгий стиль. Тигр не любит агрессию, то есть мы не должны одеваться слишком вызывающе. И козерог любит строгость и стиль, то есть одежда должна быть максимально стильной. Это не про комфорт, одежда должна соответствовать статусу. И если вы хотите перейти на новый уровень, например, в финансах в новом году, соответственно, и одежду лучше надеть новую и дороже, чем вы носите обычно.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
А что вы можете сказать по поводу того, что тигр вообще в этом году какой-то необычный, нетипичный – голубой, да еще и водный?
Виктория Барздыко:
Поэтому здесь лучше, конечно, надеть какие-то синие оттенки, может быть, голубые. Так же для тигра, так и для козерога подойдет, например, бежевый, черный цвет, серебро либо золото.
Татьяна Савчик:
Диана, мне хотелось бы обратиться к вам как к профессионалу. Все-таки в новогоднюю ночь каждая из нас хочет быть той самой звездой. Как тут быть, как не переборщить с экстравагантностью? Какие базовые правила вы могли бы дать для того, чтобы успешный образ подобрать?
Диана Поднебесная, стилист-имиджмейкер:
Чтобы подобрать образ успешно, конечно, желательно продумать его заранее. Подготовить одежду, чтобы не суетиться. Потому что сами праздничные приготовления – это всегда для женщины много работы, приготовление праздничного стола. Поэтому я бы рекомендовала позаботиться заранее о том, чтобы ваш образ был собран, и уже на плечиках висела поутюженная одежда. И вы продумали аксессуары, макияж и прическу, которые будут его сопровождать.
Чтобы все выглядело гармонично, если это будет платье – как рекомендовала нам астролог – или какой-то достаточно строгий может быть костюм, то аксессуарами можно эту строгость, естественно, разбавить. Добавить блеска, игривости. Можно не только использовать привычные нам аксессуары, то, что мы используем в повседневной жизни. Новый год сам по себе праздник яркий, веселый, предполагает, что можно немножечко иронизировать, пошалить. Какую-то маску интересную, чем-то украсить волосы. Может быть, самой себе сделать какое-то красивое украшение в новогодней тематике в виде броши.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Может быть, есть какие-то рекомендации для тех, кто не хочет специально к празднику что-то покупать? А из того, что есть дома – какие-то базовые вещи – что можно взять, чтобы создать себе это праздничное настроение и хорошо выглядеть?
Диана Поднебесная:
Если говорить конкретно о гардеробе, то, конечно, если не хочется идти и покупать специально новые вещи, можно сделать такую маленькую ревизию своего гардероба. Подобрать действительно, может быть, не столько базовые.
Наталья Надольская:
Мне кажется, надо надеть каблуки. Тогда сразу будет чувствоваться праздник. То есть снять тапочки – первая рекомендация?
Диана Поднебесная:
Это обязательно. Чтобы почувствовать себя уверенным, в праздничной атмосфере и в праздничном наряде, обязательно нужно надеть праздничную обувь. Это не обязательно должны быть каблуки. Но это может быть обувь, например, серебристая или золотистая, обувь с пайетками. Даже пусть это будут туфли без каблука, но они могут быть в серебре или в золоте, то есть таких цветов металлик. И это уже будет праздничный наряд. Сейчас очень популярно наряжаться в костюмы в пижамном стиле.
Наталья Надольская:
Я вот, кстати, только подумала про пижамы. Зачем что-то придумывать?
Диана Поднебесная:
Да, в пижамном стиле.
Наталья Надольская:
Как проснулся, так и встречай Новый год.
Диана Поднебесная:
Нет, это не совсем те пижамы, конечно.
Наталья Надольская:
А сейчас есть такие пижамы, которые можно на улицу надевать.
Диана Поднебесная:
Да, есть такие пижамы, которые можно надевать с каблуками, аксессуарами на улицу. А на Новый год это могут быть пижамы с перьями, с пуговицами в виде стразов. Это могут быть пижамы из атласных ярких тканей, бархатные пижамы.
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