«Тигр не любит агрессию». Какую одежду выбрать для встречи Нового года?

Новости Беларуси. До наступления Нового года остались считанные дни. Какую одежду выбрать, как украсить дом и что должно быть на праздничном столе? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, чтобы правильно все-таки встретить Новый год 2022-й, нужно знать, какое тотемное животное будет покровительствовать нам. Правильно? Ведь от этого зависит и одежда, в какой встречать Новый год, и что будет на праздничном столе. Виктория, если я не права, поправьте меня.

Виктория Барздыко, астролог:

Не только тотемное животное. Если говорить про китайскую астрологию, да. Наступает год Тигра, и мы должны как бы его поприветствовать. Но, если мы учитываем западную астрологию, то мы встречаем Новый год в эпоху, когда солнце проходит по знаку козерога, и мы должны здесь уважать козерога. Алеся Лакина:

Что же делать, Виктория? Виктория Барздыко:

Нужно найти среднее, баланс, то есть какой-то строгий стиль. Тигр не любит агрессию, то есть мы не должны одеваться слишком вызывающе. И козерог любит строгость и стиль, то есть одежда должна быть максимально стильной. Это не про комфорт, одежда должна соответствовать статусу. И если вы хотите перейти на новый уровень, например, в финансах в новом году, соответственно, и одежду лучше надеть новую и дороже, чем вы носите обычно.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

А что вы можете сказать по поводу того, что тигр вообще в этом году какой-то необычный, нетипичный – голубой, да еще и водный? Виктория Барздыко:

Поэтому здесь лучше, конечно, надеть какие-то синие оттенки, может быть, голубые. Так же для тигра, так и для козерога подойдет, например, бежевый, черный цвет, серебро либо золото. Татьяна Савчик:

Диана, мне хотелось бы обратиться к вам как к профессионалу. Все-таки в новогоднюю ночь каждая из нас хочет быть той самой звездой. Как тут быть, как не переборщить с экстравагантностью? Какие базовые правила вы могли бы дать для того, чтобы успешный образ подобрать?

Диана Поднебесная, стилист-имиджмейкер:

Чтобы подобрать образ успешно, конечно, желательно продумать его заранее. Подготовить одежду, чтобы не суетиться. Потому что сами праздничные приготовления – это всегда для женщины много работы, приготовление праздничного стола. Поэтому я бы рекомендовала позаботиться заранее о том, чтобы ваш образ был собран, и уже на плечиках висела поутюженная одежда. И вы продумали аксессуары, макияж и прическу, которые будут его сопровождать. Чтобы все выглядело гармонично, если это будет платье – как рекомендовала нам астролог – или какой-то достаточно строгий может быть костюм, то аксессуарами можно эту строгость, естественно, разбавить. Добавить блеска, игривости. Можно не только использовать привычные нам аксессуары, то, что мы используем в повседневной жизни. Новый год сам по себе праздник яркий, веселый, предполагает, что можно немножечко иронизировать, пошалить. Какую-то маску интересную, чем-то украсить волосы. Может быть, самой себе сделать какое-то красивое украшение в новогодней тематике в виде броши.