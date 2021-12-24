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«Мне приятно, что я могу принести пользу». Беженец из Сирии захотел помогать белорусским учителям обучать детей в ТЛЦ

24 декабря 2021 18:40
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Новости Беларуси. У детей беженцев на белорусско-польской границе появилась возможность учиться. Рядом с транспортно-логистическим центром, который стал временным пристанищем, открылась мини-школа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В образовательных модулях ребята будут получать не только знания, но и психологическую помощь. Чтобы оценить состояние детей после пережитых испытаний на границе, психологи 24 декабря провели специальные тесты. К тому же помогают педагоги из числа беженцев. Джордж Халаф по образованию инженер-механик, в Сирии работал учителем математики, но из-за войны был вынужден бежать в Европу. Его родной дом разрушен бомбой.  

«Мне приятно, что я могу принести пользу». Беженец из Сирии захотел помогать белорусским учителям обучать детей в ТЛЦ-1

Джордж Халаф, беженец из Сирии:  
Я работал в Сирии в гуманитарной организации, также работал два года учителем математики. И поэтому я решил здесь присоединиться к группе волонтеров, чтобы помочь своим гражданам. Мне приятно, что я могу принести пользу. Ведь образование и развитие ребенка – это очень важно.  

«Здесь достаточно уютно и тепло». Как выглядит школа для детей беженцев в ТЛЦ – смотрите здесь.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Джордж Халаф # Галина Буро # Фотофакт

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