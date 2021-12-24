«Мне приятно, что я могу принести пользу». Беженец из Сирии захотел помогать белорусским учителям обучать детей в ТЛЦ

Новости Беларуси. У детей беженцев на белорусско-польской границе появилась возможность учиться. Рядом с транспортно-логистическим центром, который стал временным пристанищем, открылась мини-школа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В образовательных модулях ребята будут получать не только знания, но и психологическую помощь. Чтобы оценить состояние детей после пережитых испытаний на границе, психологи 24 декабря провели специальные тесты. К тому же помогают педагоги из числа беженцев. Джордж Халаф по образованию инженер-механик, в Сирии работал учителем математики, но из-за войны был вынужден бежать в Европу. Его родной дом разрушен бомбой.