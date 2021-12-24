Чемоданова встретилась с детьми из приёмных семей: у нас нет границ для того, чтобы творить добро. Мы делаем его от всей души

Новости Беларуси. Теплая встреча накануне Рождества. Представители Белорусского союза женщин поздравили детей из приемных семей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гости заглянули в Детский городок Ленинского района.

Ребятам подарили бытовую технику и сладкие наборы. Столичные предприятия также не остались в стороне.

Мальчики и девочки в ответ подготовили праздничный концерт. Были и хороводы, и игры, и много счастья в детских глазах.

Я попросил бутсы, потому что я хожу на футбол, я очень люблю футбол.

Мне очень понравилось. Я танцевала с девочками-снежинками.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Мы здесь не одни на самом деле. Сегодня к нам подключились и первичные организации Министерства внутренних дел, Белорусского союза женщин, Совета Республики в том числе. У нас нет границ для того, чтобы творить добро. Мы делаем его просто вместе. И делаем от всей души.