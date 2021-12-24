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Чемоданова встретилась с детьми из приёмных семей: у нас нет границ для того, чтобы творить добро. Мы делаем его от всей души

24 декабря 2021 18:39
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Новости Беларуси. Теплая встреча накануне Рождества. Представители Белорусского союза женщин поздравили детей из приемных семей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Гости заглянули в Детский городок Ленинского района.

Чемоданова встретилась с детьми из приёмных семей: у нас нет границ для того, чтобы творить добро. Мы делаем его от всей души-1

Ребятам подарили бытовую технику и сладкие наборы. Столичные предприятия также не остались в стороне.

Чемоданова встретилась с детьми из приёмных семей: у нас нет границ для того, чтобы творить добро. Мы делаем его от всей души-4

Мальчики и девочки в ответ подготовили праздничный концерт. Были и хороводы, и игры, и много счастья в детских глазах.

Чемоданова встретилась с детьми из приёмных семей: у нас нет границ для того, чтобы творить добро. Мы делаем его от всей души-7

Я попросил бутсы, потому что я хожу на футбол, я очень люблю футбол.

Чемоданова встретилась с детьми из приёмных семей: у нас нет границ для того, чтобы творить добро. Мы делаем его от всей души-10

Мне очень понравилось. Я танцевала с девочками-снежинками.

Чемоданова встретилась с детьми из приёмных семей: у нас нет границ для того, чтобы творить добро. Мы делаем его от всей души-13

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:
Мы здесь не одни на самом деле. Сегодня к нам подключились и первичные организации Министерства внутренних дел, Белорусского союза женщин, Совета Республики в том числе. У нас нет границ для того, чтобы творить добро. Мы делаем его просто вместе. И делаем от всей души.

Чемоданова встретилась с детьми из приёмных семей: у нас нет границ для того, чтобы творить добро. Мы делаем его от всей души-16

Елена Богдан, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:
Белорусский союз женщин, каждая наша первичная организация, районная организация, объединенные организации в эти дни посещают семьи, посещают детские коллективы, посещают дома ребенка, дома-интернаты, центры социального обслуживания.

# Новый год # общество # Ольга Чемоданова # Елена Богдан # Фотофакт

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