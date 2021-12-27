«Максимально за изобилие». Без какого блюда не сможет обойтись ни один новогодний стол?

Новости Беларуси. До наступления Нового года остались считанные дни. Какую одежду выбрать, как украсить дом и что должно быть на праздничном столе? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Дмитрий, есть ли какие-то тренды этого года, что должно стоять на праздничном столе?

Дмитрий Новицкий, бренд-шеф рестопаба:

Насчет трендов, на самом деле, это все классические блюда, но в новой интерпретации. Кто-то добавляет в оливье семгу, кто-то оленину. В шубу – то же самое: меняют ингредиенты, составы и подачи. На самом деле, для каждой семьи, как я считаю, это свое какое-то фирменное блюдо. Когда женщина или мужчина умеет готовить свое фирменное блюдо. Небось, это утка, какой-то рулет, либо какое-то блюдо из овощей – может вегетарианцы. Поэтому на праздничном столе, естественно, это фирменное блюдо, какие-то классические закуски, мандарины. Всегда этот запах, вкус – это Новый год. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Ассоциация с Новым годом?

Дмитрий Новицкий:

Ассоциация с Новым годом, еще с детства это пошло. Кстати говоря, даже тему астрологии чуть затрону. Мне, на самом деле, тоже все это интересно. Я как-то, когда готовил, думал, связывал: то есть энергетика и энергетика еды. Тоже читал, просматривал эту тему. Значит, есть такое понятие, что в каждой еде заключена своя энергия. То есть, если взять наши знаки зодиака, четыре стихии, то в каждой еде есть какая-то стихия: земля, вода, огонь. Допустим, мясо – это, естественно, огонь, воздух – это фрукты. Поэтому можно взять по астрологии, смешать эту тему и поставить, допустим, на стол какие-то либо легкие блюда – то есть, может, не хватает в вашей жизни воздуха, либо какие-то блюда потяжелей.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Дмитрий, а что вы посоветуете готовить, если, скажем, все уже надоело? Наталья Надольская:

Пресыщенным людям. Алеся Лакина:

Как разнообразить? Дмитрий Новицкий:

Зависит, естественно, от вкуса. Я на этот Новый год хочу зафаршировать утку гречей, белыми грибами и добавить немного фуа-гра. Татьяна Савчик:

Наши желания совпали автоматически. Дмитрий Новицкий:

Немножко фуа-гра, чтобы подчеркнуть ореховый вкус, мускат добавить. Главное, когда готовишь утку, птицу – дать румяную корочку, чтобы она была внутри сочная.