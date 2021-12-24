Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей

Новости Беларуси. По дороге в сказку. Праздничное настроение создает и Детская железная дорога. Для тех, кто искал необычное путешествие в сочельник, запустили новогодний экспресс с остановкой в сосновом бору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что ждало гостей на волшебной поляне и как спасали Новый год – материал Полины Королевы.

В предновогодней суете легко потерять счет времени. Но наш состав нигде не задержался – прибыл в сочельник, чтобы отвезти детей в сказку, а взрослым напомнить про юность. Сегодня в снежный путь отправился новогодний экспресс Детской железной дороги. Отходил поезд не с платформы девять и три четверти, но волшебства принес не меньше.

Григорий Санталов, машинист новогоднего экспресса Детской железной дороги:

Конечно, интересно, когда ты управляешь многотонным составом, знаешь, что ты везешь маленьких пассажиров в развлекательное путешествие, и они очень этим довольны. Когда люди заходят в поезд, у них сразу много эмоций, так как видят новогодний состав, много украшений, игрушки.

Полина Королева, корреспондент:

Когда, как не под Новый год, вспомнить детство и дать ребенку внутри себя побаловаться? Сегодня не на санях злой мачехи, а на новогоднем экспрессе, и не к коварному Морозко, а к доброму Деду Морозу лежит наше путешествие.

То, что сказка началась, понимаешь сразу, как только поезд въезжает в лес.

Ведь сосновый бор в снегу совсем другой, волшебный. С нетерпением ждут дети, когда в окне вагона появится праздничная поляна, где их уже ждут персонажи сказок и мультфильмов.

Валерий Савич, начальник Детской железной дороги:

Самое важное – это желание людей попасть на сказочную поляну. Вторая составляющая – это, конечно, погода и настроение ребят. Всем пожелать хочу, конечно, здоровья – самое главное, счастья, удачи, мира и взаимопонимания.

Кроме резвых танцев, очень полезных зимой, и веселых песен, ребята участвовали в новогоднем квесте – помогали добру выбраться из ловушки темных сил. И, конечно, дружным общим заклинанием будили новогоднюю елку от спячки. Сегодня среди персонажей – знакомые Чебурашка, крокодил Гена, а также новые лица.

Инна Гаврус, методист культурно-спортивного центра Минского отделения Белорусской железной дороги:

Это дерево – цыганка, которая немного отрицательный персонаж у нас в этом году. Она заколдовала Буратино, превратила в дерево, поэтому такое чудесное дерево, доброе, которое преподносит волшебный ключик от волшебной двери в сказочный, счастливый Новый год.

Громко крикну: раз, два, наша елочка лесная гори! Гори, гори!

Некоторые персонажи лесного праздника запомнились юным гостям особенно сильно. Фавориты – зайцы-танцоры, чьи нехитрые движения не давали превратиться в ледышку. А когда Дед Мороз распрощался с гостями, чтобы набираться сил перед главным зимним праздником, ребята вскочили в теплые вагоны. Некоторые из них обожают транспорт.

Ребенку понравилось. Мы очень рады, что попали на этот праздник, очень весело, ребенок счастлив. У нас мальчик, и он любит транспорт, поэтому ему было интересно на поезде прокатиться.

Очень любим это мероприятие, уже не первый год посещаем – второй, у нас малышу 2,5 года. Очень нравится, что все представление проходит в лесу, всегда очень весело, разнообразные программы. Мы сегодня даже подарок получили.

С багажом самых ярких впечатлений дети и взрослые возвращались домой. Все они стали за этот день еще счастливее и ближе друг к другу. В сопровождении колдуньи-ночи гости покидали волшебную поляну.