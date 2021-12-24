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Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей

24 декабря 2021 18:25
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Новости Беларуси. По дороге в сказку. Праздничное настроение создает и Детская железная дорога. Для тех, кто искал необычное путешествие в сочельник, запустили новогодний экспресс с остановкой в сосновом бору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Что ждало гостей на волшебной поляне и как спасали Новый год – материал Полины Королевы.  

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-1

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-3

В предновогодней суете легко потерять счет времени. Но наш состав нигде не задержался – прибыл в сочельник, чтобы отвезти детей в сказку, а взрослым напомнить про юность. Сегодня в снежный путь отправился новогодний экспресс Детской железной дороги. Отходил поезд не с платформы девять и три четверти, но волшебства принес не меньше.  

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-6

Григорий Санталов, машинист новогоднего экспресса Детской железной дороги:  
Конечно, интересно, когда ты управляешь многотонным составом, знаешь, что ты везешь маленьких пассажиров в развлекательное путешествие, и они очень этим довольны. Когда люди заходят в поезд, у них сразу много эмоций, так как видят новогодний состав, много украшений, игрушки.  

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-9

Полина Королева, корреспондент:  
Когда, как не под Новый год, вспомнить детство и дать ребенку внутри себя побаловаться? Сегодня не на санях злой мачехи, а на новогоднем экспрессе, и не к коварному Морозко, а к доброму Деду Морозу лежит наше путешествие.  

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-12

То, что сказка началась, понимаешь сразу, как только поезд въезжает в лес.  

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-15

Ведь сосновый бор в снегу совсем другой, волшебный. С нетерпением ждут дети, когда в окне вагона появится праздничная поляна, где их уже ждут персонажи сказок и мультфильмов.  

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-18

Валерий Савич, начальник Детской железной дороги:  
Самое важное – это желание людей попасть на сказочную поляну. Вторая составляющая – это, конечно, погода и настроение ребят. Всем пожелать хочу, конечно, здоровья – самое главное, счастья, удачи, мира и взаимопонимания.  

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-21

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-23

Кроме резвых танцев, очень полезных зимой, и веселых песен, ребята участвовали в новогоднем квесте – помогали добру выбраться из ловушки темных сил. И, конечно, дружным общим заклинанием будили новогоднюю елку от спячки. Сегодня среди персонажей – знакомые Чебурашка, крокодил Гена, а также новые лица.  

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-26

Инна Гаврус, методист культурно-спортивного центра Минского отделения Белорусской железной дороги:  
Это дерево – цыганка, которая немного отрицательный персонаж у нас в этом году. Она заколдовала Буратино, превратила в дерево, поэтому такое чудесное дерево, доброе, которое преподносит волшебный ключик от волшебной двери в сказочный, счастливый Новый год.  

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-29

Громко крикну: раз, два, наша елочка лесная гори! Гори, гори!  

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-32

Некоторые персонажи лесного праздника запомнились юным гостям особенно сильно. Фавориты – зайцы-танцоры, чьи нехитрые движения не давали превратиться в ледышку. А когда Дед Мороз распрощался с гостями, чтобы набираться сил перед главным зимним праздником, ребята вскочили в теплые вагоны. Некоторые из них обожают транспорт.  

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-35

Ребенку понравилось. Мы очень рады, что попали на этот праздник, очень весело, ребенок счастлив. У нас мальчик, и он любит транспорт, поэтому ему было интересно на поезде прокатиться.  

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-38

Очень любим это мероприятие, уже не первый год посещаем – второй, у нас малышу 2,5 года. Очень нравится, что все представление проходит в лесу, всегда очень весело, разнообразные программы. Мы сегодня даже подарок получили.  

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-41

С багажом самых ярких впечатлений дети и взрослые возвращались домой. Все они стали за этот день еще счастливее и ближе друг к другу. В сопровождении колдуньи-ночи гости покидали волшебную поляну.  

Новогодний экспресс отвезёт вглубь соснового бора. Детская железная дорога приглашает на праздник ребят и родителей-44

Полина Королева:  
Сказка на Детской железной дороге подходит к концу, но только на сегодня. А юные пассажиры спешат делиться праздничным настроением. Тем более что погода самая что ни на есть зимняя.  

# Новый год # общество # Григорий Санталов # Полина Королева # Валерий Савич # Инна Гаврус # Фотофакт

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