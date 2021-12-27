Взять карпа и зафаршировать его лососем, креветками. Какое меню могут предложить в клубах и ресторанах Минска?
Новости Беларуси. До наступления Нового года остались считанные дни. Какую одежду выбрать, как украсить дом и что должно быть на праздничном столе? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Дмитрий, вы сколько лет встречаете Новый год на работе?
Дмитрий Новицкий, бренд-шеф рестопаба:
Шесть.
Наталья Надольская:
Вы можете сказать, как за это время поменялись люди, которые приходят в ресторан? Может быть, меняется одежда, вкусовые предпочтения? Что-то изменилось за это время?
Дмитрий Новицкий:
Смотрите, четыре года я встречал Новый год в клубе ночном. Естественно, в ночном клубе – тренд.
Наталья Надольская:
Своя определенная публика и свой дресс-код?
Дмитрий Новицкий:
Да, своя. То есть это такой клуб – может, вы слышали – «Мама Стифлера». Там такой контингент – фифти-фифти.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Есть и возрастные люди, и молодые?
Дмитрий Новицкий:
Да. То есть не особо там поменялось что-то. Сейчас уже в рестопабе я второй год буду. Там, сказать, что, что-то поменялось – нет. За два года не особо. То есть приходят такие же компании, примерно по возрасту одинаковые.
Татьяна Савчик:
Вкусовые предпочтения у людей все те же – принесите нам оливьешечку, под шубой.
Дмитрий Новицкий:
Кстати говоря, нет, на счет этого. Оливьешку и шубу – у нас было одно время. Но мы потом решили убрать и предлагать гостям что-то новое, то есть интерпретировать. Знаете, взять того же карпа и зафаршировать его, например, лососем, креветками и добавить чуть-чуть какого-то соуса с вонголе, мидиями.
Татьяна Савчик:
Вы готовы к экспериментам?
Дмитрий Новицкий:
Я вообще люблю. Это прямо мое – что-то новенькое ввести. Я люблю классику, но классику в интерпретации.
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