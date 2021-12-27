Взять карпа и зафаршировать его лососем, креветками. Какое меню могут предложить в клубах и ресторанах Минска?

Новости Беларуси. До наступления Нового года остались считанные дни. Какую одежду выбрать, как украсить дом и что должно быть на праздничном столе? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Дмитрий, вы сколько лет встречаете Новый год на работе?

Дмитрий Новицкий, бренд-шеф рестопаба:

Шесть. Наталья Надольская:

Вы можете сказать, как за это время поменялись люди, которые приходят в ресторан? Может быть, меняется одежда, вкусовые предпочтения? Что-то изменилось за это время? Дмитрий Новицкий:

Смотрите, четыре года я встречал Новый год в клубе ночном. Естественно, в ночном клубе – тренд. Наталья Надольская:

Своя определенная публика и свой дресс-код? Дмитрий Новицкий:

Да, своя. То есть это такой клуб – может, вы слышали – «Мама Стифлера». Там такой контингент – фифти-фифти.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Есть и возрастные люди, и молодые? Дмитрий Новицкий:

Да. То есть не особо там поменялось что-то. Сейчас уже в рестопабе я второй год буду. Там, сказать, что, что-то поменялось – нет. За два года не особо. То есть приходят такие же компании, примерно по возрасту одинаковые. Татьяна Савчик:

Вкусовые предпочтения у людей все те же – принесите нам оливьешечку, под шубой.