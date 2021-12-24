«Что нужно успеть сделать в 2021 году?» Спросили у астролога

Новости Беларуси. До наступления Нового года остались считаные дни. Какую одежду выбрать, как украсить дом и что должно быть на праздничном столе? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне все-таки очень интересно, с точки зрения астролога, что нужно успеть сделать в 2021 году?
Виктория Барздыко, астролог:
Лучше всего придумать какие-то три дела, которые тянулись на протяжении всего года, записать их и обязательно выполнить.
Алеся Лакина:
Закончить?
Виктория Барздыко:
Да, закончить.
Алеся Лакина:
Может, как-то карму нужно почистить?
Виктория Барздыко:
Я бы не говорила о том, что стоит чистить карму. Мы ее чистим и нарабатываем всю свою жизнь. У нас есть две кармические задачи: одну мы выполняем до 40 лет, другую – после. Поэтому, в принципе, чистить карму необязательно. Мы по ней живем. А закрыть какие-то гештальты – да, было бы здорово.
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