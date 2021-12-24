«Что нужно успеть сделать в 2021 году?» Спросили у астролога

Новости Беларуси. До наступления Нового года остались считаные дни. Какую одежду выбрать, как украсить дом и что должно быть на праздничном столе? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне все-таки очень интересно, с точки зрения астролога, что нужно успеть сделать в 2021 году?