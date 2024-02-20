Тертель: контрразведкой КГБ выявлено 114 попыток вербовки наших граждан

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент собрал представителей разных силовых ведомств и дал возможность высказаться, чтобы взвешенно принимать решения.