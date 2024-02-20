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Тертель: контрразведкой КГБ выявлено 114 попыток вербовки наших граждан

20 февраля 2024 18:59
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Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент собрал представителей разных силовых ведомств и дал возможность высказаться, чтобы взвешенно принимать решения.

Тертель: контрразведкой КГБ выявлено 114 попыток вербовки наших граждан -1

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Активную агентурную работу по проникновению в Вооруженные Силы, в органы власти и управления, правоохранительные структуры ведут спецслужбы США, Великобритании, Германии и других стран. Контрразведкой Комитета выявлено 114 попыток вербовки наших граждан, в том числе 37 военнослужащих. К уголовной ответственности привлечено 45 человек, ставших на путь предательства.

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# Национальная безопасность # общество # Иван Тертель # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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