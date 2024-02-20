Клишевич: сегодня мы наблюдаем агонию несправедливого западного мира

Григорий Азаренок, СТВ:

Время вновь ставить солдата, защитника, воина, человека в погонах на первый план в социальной лестнице, на авансцену общественной жизни.

Сергей Клишевич, член ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Действительно, сегодня мы наблюдаем драматический период не только истории нашего государства, период, когда мы отстаиваем свой суверенитет и независимость. Но в целом драматический период для всего мира, когда происходит трансформация тех порядков, которые существовали с 1991 года. И правильно Президент сегодня обозначил, что это, по сути дела, агония сегодня. Мы ее наблюдаем – агонию несправедливого западного мира. Где есть одни Соединенные Штаты, точнее, верхушка олигархов, которая захватила власть в этой стране. И пыталась, и управляла, надо сказать, где-то успешно управляла в своих личных интересах политикой многих государств мира. Понятно, что им плевать сегодня на жизни иракцев, ливийцев, сирийцев, украинцев, белорусов, русских, англичан, французов, немцев и поляков подавно. Они решают свои личные финансовые интересы. Их задача сегодня – сохранить гегемонию доллара, сохранить свое стабильное финансовое положение. Не только сохранить, но и приумножить. Конечно, они готовы сегодня бросить в пекло войны любую страну, любой народ для того, чтобы их ценность великую американскую обеспечить.

Читайте также:

Петровский: наши выборы – это коллективный Лукашенко против «шестой колонны»

Петровский об искуплении Киркорова в Донбассе: они должны сами уйти в скит

Азарёнок: наш народ тянется к смыслам, идеям. Наши люди живут духом!