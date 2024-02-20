Есть три основных сценария. Беларусь опять попытаются расшатать перед выборами – Лукашенко

Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров, претендующих на гегемонию. Об этом заявил глава государства на совещании с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларуси война не нужна, Президент говорит об этом постоянно, но быть готовыми к ней надо. Планы врагов известны. Сценарии, которые будут пробовать отрабатывать на стране, озвучил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый, самый желанный для них – это организация государственного переворота либо насильственный захват власти непосредственно в период проведения электоральных кампаний. Но при этом сами оценивают его как маловероятный.

Второй – основной. Использование текущей избирательной кампании в качестве репетиции и начального этапа подготовки к госперевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году. Именно на этот сюжет будут брошены все основные силы и ресурсы, активирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста. Как я говорил ранее, за нами очень внимательно следят и ждут, когда власть сделает ошибку, чтобы ее максимально использовать в своих целях. Этого допустить нельзя. Вот в этом всегда причина и суть моих жестких требований.

Третий сценарий, резервный – игра вдолгую с широким задействованием инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий. По сути, эта игра не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь.