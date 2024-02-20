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Есть три основных сценария. Беларусь опять попытаются расшатать перед выборами – Лукашенко

20 февраля 2024 13:40
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Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров, претендующих на гегемонию. Об этом заявил глава государства на совещании с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать». Подробности

Есть три основных сценария. Беларусь опять попытаются расшатать перед выборами – Лукашенко-1

Беларуси война не нужна, Президент говорит об этом постоянно, но быть готовыми к ней надо. Планы врагов известны. Сценарии, которые будут пробовать отрабатывать на стране, озвучил Александр Лукашенко.

Есть три основных сценария. Беларусь опять попытаются расшатать перед выборами – Лукашенко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первый, самый желанный для них – это организация государственного переворота либо насильственный захват власти непосредственно в период проведения электоральных кампаний. Но при этом сами оценивают его как маловероятный.

Второй – основной. Использование текущей избирательной кампании в качестве репетиции и начального этапа подготовки к госперевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году. Именно на этот сюжет будут брошены все основные силы и ресурсы, активирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста. Как я говорил ранее, за нами очень внимательно следят и ждут, когда власть сделает ошибку, чтобы ее максимально использовать в своих целях. Этого допустить нельзя. Вот в этом всегда причина и суть моих жестких требований.

Третий сценарий, резервный – игра вдолгую с широким задействованием инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий. По сути, эта игра не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь.

Есть три основных сценария. Беларусь опять попытаются расшатать перед выборами – Лукашенко-7

На совещании обсудили готовность силового блока страны к возможным провокациям. Как подчеркнул Александр Лукашенко, люди должны чувствовать себя в безопасности.

Все подробности – в наших вечерних новостях.

# Национальная безопасность # общество

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