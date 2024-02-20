Кубраков: экстремизм и терроризм превратились в одну из самых опасных проблем

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Экстремизм и терроризм в любых формах превратились в одну из самых опасных проблем и стали реальной угрозой национальной безопасности. Деструктивная деятельность перешла с улиц в интернет-пространство. При этом произошла радикализация экстремистских проявлений, которая характеризуется подготовкой и организацией терактов. Мы эту ситуацию видим и реагируем. Работая на опережение, в прошлом году предотвращено четыре террористических акта в отношении объектов критической инфраструктуры на территории Беларуси и России.

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