Виктор Хренин: в 2020-м ещё не все понимали, но сейчас мы чётко знаем, что нас толкают в войну!

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Любая техника, вооружения не имеют никакого значения, если люди не понимают, что делают, или делают это не должным образом. Поэтому отдельно Президент остановился на факторе управленческих ошибок. И банальном отсутствии дисциплины – увы, общий тренд, который вообще не допустим в рядах людей в погонах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для людей в погонах в принципе недопустимы формализм и разгильдяйство. Потом это жизней наших будет стоить – это мы видим в Украине. Должны быть железная дисциплина, высочайшая профессиональная выучка. Здесь тоже есть вопросы. Без осознанного отношения к службе, без понимания серьезности момента все наши действия обречены на провал.
Конкретные примеры приводились, но, понятно, мы их озвучивать не станем. Те, кому нужно, услышали... Ремарка от министра обороны после совещания.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Вот такие мероприятия, совещания, встречи нашего Президента Республики Беларусь, Главнокомандующего Вооруженными Силами очень важны для людей в погонах. Когда наши командиры из первых уст слышат те требования, те задачи, которые предъявляются нам, людям в погонах. Красной чертой по сегодняшнему совещанию проходило, что самоуспокаиваться нельзя. Нам спокойно жить не дадут. И мы это четко понимаем.
Сегодняшние Вооруженные Силы – это уже не те силы, которые были пять лет назад. Во-первых, произошло очень серьезное изменение в головах и в морально-психологическом понимании. Прежде всего в той обстановке, в которой мы могли оказаться в 2020 году. Может, тогда еще не все понимали, но сейчас мы четко знаем, что нас толкают в войну. И сегодня звучало, Президент прямые цитаты доводил, чего хотят те западники ввязать нас в войну и какими усилиями сейчас удается удерживать и сохранять мир на нашей земле. Конечно, и усилия наших людей военных, наших Вооруженных Сил – тоже мы вносим свой весомый вклад по всем направлениям, повышая свой уровень и боевой подготовки, и оперативной подготовки.
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