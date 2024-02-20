Виктор Хренин: в 2020-м ещё не все понимали, но сейчас мы чётко знаем, что нас толкают в войну!

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любая техника, вооружения не имеют никакого значения, если люди не понимают, что делают, или делают это не должным образом. Поэтому отдельно Президент остановился на факторе управленческих ошибок. И банальном отсутствии дисциплины – увы, общий тренд, который вообще не допустим в рядах людей в погонах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для людей в погонах в принципе недопустимы формализм и разгильдяйство. Потом это жизней наших будет стоить – это мы видим в Украине. Должны быть железная дисциплина, высочайшая профессиональная выучка. Здесь тоже есть вопросы. Без осознанного отношения к службе, без понимания серьезности момента все наши действия обречены на провал. Конкретные примеры приводились, но, понятно, мы их озвучивать не станем. Те, кому нужно, услышали... Ремарка от министра обороны после совещания.