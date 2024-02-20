Лукашенко: «Война в Украине даёт им возможность сменить белорусский режим». Нашим беглым. Это цитата

Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: почти все европейские лидеры превратились в подданных США! Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Европейскую часть НАТО американцы планируют разделить на два блока с разными военными задачами. Восточный блок является ударной силой, там создается наступательная и разведывательная инфраструктура – это Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Венгрия. В рамках украинского кризиса большая часть этих стран уже задействована в рамках обучения военных, логистике, производстве и ремонте техники. Планируется постепенное перевооружение этого восточного фланга американским оружием. Также там разворачивается пояс американских противоракет, чтобы прикрыть западные страны от российского удара в случае ядерного конфликта. То есть восточная часть Европы примет на себя весь основной ущерб и понесет основные потери, в то время как страны Западной Европы не пострадают. Они просто платят и будут платить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. НАТО будет расширяться. Финляндия уже вошла в состав Альянса. На очереди Швеция. Тех, кто не хочет добровольно, в НАТО будут втягивать. Как это бывает, мы уже видели на примере Украины и игры в «партнерскую политику», а теперь в войну. Игру человеческими жизнями. Притом членом НАТО Украина так и не стала, а эфемерную перспективу вступления в Альянс используют как приманку, машут котлетой перед носом. Это видит весь неодурманенный мир. Что же касается нас – мы все слышим. И далеко не все говорим.