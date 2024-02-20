Лукашенко: «Война в Украине даёт им возможность сменить белорусский режим». Нашим беглым. Это цитата
Мы не должны жить в иллюзии абсолютной победы. Цена каждой ошибки – мир и безопасность наших людей. Об этом заявил Главнокомандующий сегодня, 20 февраля, во время совещания с силовым блоком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: почти все европейские лидеры превратились в подданных США!
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
Европейскую часть НАТО американцы планируют разделить на два блока с разными военными задачами. Восточный блок является ударной силой, там создается наступательная и разведывательная инфраструктура – это Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Венгрия. В рамках украинского кризиса большая часть этих стран уже задействована в рамках обучения военных, логистике, производстве и ремонте техники. Планируется постепенное перевооружение этого восточного фланга американским оружием. Также там разворачивается пояс американских противоракет, чтобы прикрыть западные страны от российского удара в случае ядерного конфликта. То есть восточная часть Европы примет на себя весь основной ущерб и понесет основные потери, в то время как страны Западной Европы не пострадают. Они просто платят и будут платить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать.
НАТО будет расширяться. Финляндия уже вошла в состав Альянса. На очереди Швеция. Тех, кто не хочет добровольно, в НАТО будут втягивать. Как это бывает, мы уже видели на примере Украины и игры в «партнерскую политику», а теперь в войну. Игру человеческими жизнями. Притом членом НАТО Украина так и не стала, а эфемерную перспективу вступления в Альянс используют как приманку, машут котлетой перед носом. Это видит весь неодурманенный мир. Что же касается нас – мы все слышим. И далеко не все говорим.
Александр Лукашенко:
Нас хотят всеми правдами и неправдами втянуть в эту войну. У нас на руках закрытая информация. Мы точно знаем, что думает по этому поводу начальник генерального штаба одной из ведущих стран – членов НАТО: «Мы не смогли вовлечь Беларусь в конфликт. Активное участие Минска в войне подорвало бы режим в Беларуси и А. Лукашенко. Эта возможность все еще открыта». И поляки подвизгивают: «Война в Украине дает им возможность сменить белорусский режим». Нашим беглым. Это цитата.
За этими словесными играми стоит желание наконец-таки удовлетворить свои застарелые территориальные амбиции. Я уже об этом говорил, но повторю еще раз. Они в Европе считают, что (дословно) «по итогам этой войны должны произойти территориальные изменения. Польша имеет законные права на часть современной Беларуси. А демократическая Беларусь в качестве компенсации должна получить часть территории побежденной России». Вот и вся стратегия. Таким образом формируются предпосылки для нового передела европейского континента.
Война – очень выгодное предприятие, которое невыгодно останавливать внутри чужого для выгодополучателя народа. Судите сами, цена одного натовского снаряда с начала СВО выросла в четыре раза. Один! Один 155-миллиметровый артиллерийский снаряд стоит 8 тысяч евро. А сколько их используется каждый час?
Есть три основных сценария. Беларусь опять попытаются расшатать перед выборами – Лукашенко.