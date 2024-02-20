Лукашенко: «Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать»
Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров, претендующих на гегемонию. Об этом заявил глава государства на совещании с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В доме офицеров – расширенный состав участников. Как говорится, время обязывает. Нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны. Как подчеркнул Президент, опасения не беспочвенные.
Только за 2023 год были развязаны или продолжались более 25 военных конфликтов, которые использовались как повод для введения миротворческих войск, то есть выставления людей с оружием и обозначения зоны своего влияния. Что касается ситуации на Ближнем Востоке, уже открыто звучат угрозы применения ядерного оружия, уничтожаются города и мирные жители. Как отметил Александр Лукашенко, за это никто не попадает под санкции. И это лучше всего демонстрирует истинные ценности демократического Запада.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не спокойнее ситуация и на европейском континенте, в том числе возле наших границ. В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций Альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих объединенных вооруженных сил НАТО и США. Это более 1 тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и минометов, 235 самолетов и вертолетов. Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых как мир методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать.
Экспансия НАТО на Восток будет продолжаться. Финляндия не последняя, многие по-прежнему хотят оказаться частью блока, но надо смотреть правде в глаза – на Украину. Вашингтон дразнит Киев обещаниями о вступлении в НАТО, заставляет продолжать боевые действия. Самое страшное, что втянуть в эту игру пытаются и нас. Зачем? Как подчеркнул Президент, формируются предпосылки для передела европейского континента. Беларуси война не нужна – Президент говорит об этом постоянно. Но быть готовыми к ней надо. И действовать на упреждение. На совещании обсуждают готовность силового блока страны к возможным провокациям. В центре внимания – в том числе защита границы.
Подробности – в следующем выпуске новостей.