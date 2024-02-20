Лукашенко: «Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать»

Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров, претендующих на гегемонию. Об этом заявил глава государства на совещании с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В доме офицеров – расширенный состав участников. Как говорится, время обязывает. Нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны. Как подчеркнул Президент, опасения не беспочвенные.

Только за 2023 год были развязаны или продолжались более 25 военных конфликтов, которые использовались как повод для введения миротворческих войск, то есть выставления людей с оружием и обозначения зоны своего влияния. Что касается ситуации на Ближнем Востоке, уже открыто звучат угрозы применения ядерного оружия, уничтожаются города и мирные жители. Как отметил Александр Лукашенко, за это никто не попадает под санкции. И это лучше всего демонстрирует истинные ценности демократического Запада.