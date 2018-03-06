Тепловая модернизация и капремонт домов в Минске: «Большой город»

Новости Беларуси. В Беларуси решено провести масштабную тепловую модернизацию. Что это такое и к чему готовиться тем, кто решит утеплить внешние стены своей квартиры, рассказал в программе «Большой город» генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов. А также затронем вопросы капремонта.

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Как узнать, когда планируется капитальный ремонт конкретного дома в Минске?

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Сколько должен длиться капремонт дома по закону?

Капремонт дома затянулся: кто несет ответственность?

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