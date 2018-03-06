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Тепловая модернизация и капремонт домов в Минске: «Большой город»

06 марта 2018 13:50
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Новости Беларуси. В Беларуси решено провести масштабную тепловую модернизацию. Что это такое и к чему готовиться тем, кто решит утеплить внешние стены своей квартиры, рассказал в программе «Большой город» генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов. А также затронем вопросы капремонта.

Что изменится в утеплении домов в Минске с 2019 года и чем в этом помогают специалисты из Европы?

Решили утеплить стены квартиры: сколько стоит и куда обращаться?

Как узнать, когда планируется капитальный ремонт конкретного дома в Минске?

«Мы видим, что 33 года – это оптимальный срок»: когда дому нужен капитальный ремонт?

Сколько должен длиться капремонт дома по закону?

Капремонт дома затянулся: кто несет ответственность?

Службы ЖКХ о капремонтах в Минске: «В этом году предлагаем заказчикам проводить собрания с населением до начала проектирования»

«Минское городское жилищное хозяйство»: Есть желание заварить за три года 100% стволов мусоропровода

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Виталий Смирнов

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