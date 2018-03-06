«Минское городское жилищное хозяйство»: Есть желание заварить за три года 100% стволов мусоропровода

Новости Беларуси. ГО «Минское городское жилищное хозяйство» планирует в Минске заварить все стволы мусоропроводов. Об этом в программе «Большой город».

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Заваривая мусоропровод, нужно понимать, куда население понесет твердо-коммунальные отходы. Это место должно быть в шаговой доступности, оно должно быть удобно жителям и уборочной технике. Нужно построить контейнерные площадки. В Минске там, где это было нужно, практически сделали всю работу.

Мы разработали программу на 3 года – 2018-2020 годы по завариванию всех стволов мусоропроводов.

Но в Минске есть, по нашим расчетам, 930 жилых домов, которым нет технической возможности организовать шаговую доступность к контейнерной площадке. Мы, конечно, будем учитывать это. Но есть желание заварить за три года 100% стволов мусоропровода. Для этого есть и финансовая возможность.