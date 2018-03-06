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Службы ЖКХ о капремонтах в Минске: «В этом году предлагаем заказчикам проводить собрания с населением до начала проектирования»

06 марта 2018 14:02
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Новости Беларуси. Когда жильцы при капитальном ремонте дома смогут внести в проект свои дополнительные пожелания, рассказал в программе «Большой город» генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Перед началом капитального ремонта прописаны все нормативные документы. Есть подписанные документы, есть деньги, и мы проводим собрание. Люди узнают, какие работы планируется проводить. Если «а мы хотим вот это» – хорошо! Теоретически это возможно, но надо понимать, что заказчик должен дать задание проектному институту: откорректируйте проект, внесите изменение. Проектный институт должен внести изменение, пройти экспертизу, за это нужно заплатить деньги. Дальше подрядчик должен закупить дополнительные материалы. То есть это занимает какой-то временной промежуток.

Поэтому в этом году мы предлагаем нашим заказчикам проводить собрания с населением до начала проектирования. И на этом этапе они могут вносить свои предложения.

И заранее населению будет понятно, что планируется сделать, и сколько это будет приблизительно стоить.

Тепловая модернизация домов в Минске: «Большой город»

# общество # Виталий Смирнов # Проблемы ЖКХ

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