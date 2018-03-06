Что изменится в утеплении домов в Минске с 2019 года и чем в этом помогают специалисты из Европы?

Новости Беларуси. Тепловая модернизация домов в Беларуси – в каких объемах и как это будет происходить, рассказал в программе «Большой город» генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Утепление здания – это комплекс работ. Это замена системы отопления, установка индивидуальных приборов учета тепловой энергии, это утепление кровли, утепление подвалов, замена окон. И когда все работы выполняются в комплексе – это дает максимальный экономический эффект. Есть поручение нашего Министерства о том, чтобы выработать это оптимальный механизм. С сентября прошлого года мы работаем с финансовыми организациями, которые наняли в свою очередь консультантов международных.

Работают специалисты из Чехии, Литвы, из Лондона, которые изучают наши объемы тепловой энергии потребляемой и выдают свои рекомендации, как провести эту работу.

В 2018 году мы эту работу не сможем масштабно запустить, но по темпу и графику работы с организациями, наверное, уже в 2019 году приступим масштабно. Первые попытки, я понимаю, что будут в 2018 году.