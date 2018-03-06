«Важно, чтобы волосы распущенные не попадали на погоны»: как женщины работают в МЧС

В гостях программы «Большой завтрак» Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска.

Ирина Ромбальская, ведущая:

Очень рада видеть Вас сегодня в нашей программе. Хочу спросить Вас, как Вы пришли в МЧС? Банально и стандартно, когда женщина мечтает стать актрисой, певицей, поваром, кулинаром. Но МЧС – стезя, все-таки, сложная?

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:

Действительно, достаточно ложная.

Вероятно, в моей жизни этот выбор был предопределен, поскольку мои родители – доктора. И они в свою очередь всю свою жизнь посвятили спасению людей.

Мама помогает маленьким деткам, а папа работает анестезиологом-реаниматологом. И вот эти моменты, которые я наблюдала, как они стараются вылечить и спасти, наверное, и были каким-то толчком для меня, чтобы связать свою жизнь тоже со спасением людей. И, зная свой ритм жизни и то, как я в детстве себя вела, и мои устои и понятия давали понять, что хочется какого-то движения, чего-то эмоционального и интересного и в то же время очень полезного для людей.

Ирина Ромбальская:

Какие женщины приходят работать в МЧС?

Ольга Мельченко:

Большинство женщин, которые работают у нас, действительно, очень серьезно относятся к этому делу. Приходят на эту работу все-таки осознанно и понимают, пускай они не участвуют в боевой работе – не занимаются тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, они в свою очередь тоже выполняют очень важную функцию. Будь то в тыловом обеспечении, будь то кадровая работа. Есть ряд людей, которые занимаются работой по приему звонков.

Все женщины, которые приходят к нам, понимают, что любое направление в МЧС, которое они закрывают, приносит свои плоды, и это помогает уменьшить количество пожаров и облегчить работу мужчинам.

Боевой комплект, который надевают на себя мужчины – работники МЧС – весит около 25 килограмм. А помимо этого еще необходимо и подниматься на определённый этаж и спасать людей. Поэтому это достаточно сложно было бы для женщин.

Ирина Ромбальская:

Как МЧС отмечают 8 марта?

Ольга Мельченко:

У нас сложилась традиция, что мы в свою очередь дарим мужчинам праздничный концерт, подготовленный своими силами женского гарнизона, в преддверии 23 февраля. А они делают нам ответный концерт и балуют нас в преддверии 8 марта.

Наши мужчины стараются нам помочь, потому что понимают, что мы тоже стараемся для них и для той системы, в которой мы находимся, и являемся их плечом поддержки.

Ирина Ромбальская:

Чем занимается сотрудница МЧС в свободное время?

Ольга Мельченко:

Я люблю готовить в свое удовольствие. Очень здорово, когда есть возможность приготовить что-то вкусненькое – попробовать самому, угостить близких и радоваться тому моменту, как они быстро это уплетают.

Ирина Ромбальская:

Главное, чтобы не пригорело!

Ольга Мельченко:

Это точно!

Ирина Ромбальская:

Каково это – работать в мужском коллективе?

Ольга Мельченко:

Я очень люблю мужской коллектив.

Очень здорово – находиться среди профессионалов и в тоже время делать одно общее дело, направленное на ликвидацию пожаров.

Я обратила внимание, что я практически с детства живу и существую в мужском коллективе – у меня и в классе превалировало число парней. В институте на нашем курсе у нас было 8 девушек 72 парня.

Ирина Ромбальская:

Где обучают сотрудниц МЧС?

Ольга Мельченко:

У нас существует система подготовки кадров в МЧС. Существует Университет гражданской защиты, в который можно подавать документы и поступать. Но необходимо дополнительно сдавать еще нормативы по физической подготовке. Практически все нормативы девчонки сдают наравне с парнями. Единственное, что у девчонок немного легче нормативы – бегаем медленнее, и с учетом нашей деятельности, не столько физической нагрузки нужно, сколько парням.

Но «железное» здоровье является очень важным фактором.

Ирина Ромбальская:

Откуда берутся силы и мотивация работать и вставать каждый день рано утром?

Ольга Мельченко:

Я очень люблю свою работу. И, каждое утро, просыпаясь, пускай даже не в самом лучшем настроении, или погода за окном не очень, и чисто по-женски не очень хочется что-то делать, я просто понимаю, что я люблю свою работу, и я хочу это делать.

Не стоит упускать тот факт, что мы люди в погонах. И есть такое понятие как «надо».

То есть, даже если ты не хочешь, есть понятие приказа, есть понятие режима дня.

Ирина Ромбальская:

Вот вопрос «что надеть?» Вас, наверное, не волнует. Вы всегда в форме?

Ольга Мельченко:

Да. Этот вопрос отпадает, поскольку, как я уже сказала, мы – люди в погонах.

Выбор – надеть оливковую форму одежды, брюки или юбку – все-таки есть.

Если говорить о макияже и прическе – здесь конкретных правил нет. Любой представитель МЧС должен выглядеть аккуратно и опрятно. Макияж имеет место быть, но не выделяющийся, не вульгарный. Это же касается причесок и ювелирных украшений. Очень важно, чтобы волосы распущенные не попадали на погоны.

Ирина Ромбальская:

К какому карьерному росту Вы стремитесь?

Ольга Мельченко:

Я уже работаю на работе своей мечты. Это то, к чему я стремилась и очень хотела. Очень важным моментом является – наслаждаться тем, что ты делаешь.

Важно находить долю счастья в том, что ты делаешь сейчас.

Ирина Ромбальская:

Существует стереотип, что женщина в МЧС занимается только приемом звонков в диспетчерской службе. Так ли это на самом деле?

Ольга Мельченко:

Смею оспорить это стереотип. Женщины, работающие в системе МЧС, могут работать на разных должностях. Но не обязательно диспетчерами. Они могут работать и в пропаганде, они могут работать и в кадровой службе, и в других направлениях. Если говорить о диспетчерах, то, действительно, работа эта нелегкая. Девушки, заступающие на суточное дежурство на Центре оперативного управления, в достаточно обычные сутки принимают от 1 тысячи до 1,5 тысяч звонков. И это только в городе Минске.

Ирина Ромбальская:

Это ж как нужно любить говорить по телефону!

Ольга Мельченко:

Но тут очень важно, все-таки, говорить по делу. Не стоит пугаться тех вопросов, которые задает диспетчер. Порой, возможно, непонятных.

Но тот алгоритм вопросов, которые задает диспетчер, помогает определить количество и характеристики нужной техники и позволяет сократить время прибытия на место.

И очень важным моментом является и моральная подготовка диспетчера. Поднимая трубку каждый день и говоря фразу «Дежурная служба МЧС. Чем Вам помочь?», человек готов выслушать человека, у которого беда. И далеко не всегда тот человек по ту сторону трубки будет так спокойно говорить, как мы сегодня с Вами. Наверняка, у него будет паника, либо он будет просто кричать, не будет знать, как сказать, возможно, будет заикаться. И в этот момент очень важно правильно успокоить человека, дать ему понять, что помощь уже рядом. И важно не принимать на себя. Потому что, если каждый случай, который происходит, принимать на себя, потом очень сложно эмоционально с этим справляться.