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Капремонт дома затянулся: кто несёт ответственность?

06 марта 2018 14:01
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Новости Беларуси. Кто несет ответственность за выполнение сроков капитального ремонта, рассказал в программе «Большой город» генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Так как подрядная организация выбирается по условиям конкурса, то в конкурсе прописывается в обязательном порядке сроки строительства объекта. В контрактах предусмотрены штрафные санкции, и они немалые.

А подрядчик, конечно, не хочет работать себе в убыток.

Решением Мингорисполкомом было создано постоянно действующая комиссия по рассмотрению сроков, увеличению сроков. Бывают объективные причины, по которым нужно продлить сроки исполнения работ. Тогда заказчик с подрядчиком обращаются в эту комиссию. И компетентные специалисты решают вопрос.

Тепловая модернизация и капремонт домов в Минске: «Большой город»

# общество # Виталий Смирнов # Проблемы ЖКХ

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