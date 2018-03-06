«Приведи мне квартиру в порядок»: минчанка решила, что долг 800 рублей ей простят за уборку

Новости Беларуси. В программе «Добро пожаловаться» разбираемся, какие неприятности заработала минчанка Валентина Громова, взяв в долг. С тем, кто протянул руку помощи и буквально вытащил из финансовой ямы, Валентина познакомилась 10 лет назад. И он, и она увлекались валеологией. Это молодая наука, которая возникла в ХХ веке. Валеолог вместо лекарств дает практические советы по сохранению и укреплению здоровья, учит, как жить в гармонии с собой, близкими и окружающим миром. Валентина Громова, валеолог:

В мае месяце прошлого года я потеряла работу, у меня была дочь-выпускница, и мне срочно нужны были деньги. И я, в силу жизненных обстоятельств, обратилась к давнему знакомому, у которого деньги всегда есть. И он пошел мне навстречу и одолжил 800 рублей. Я занимаюсь валеологией – я пропагандирую здоровый образ жизни. И мне его представили как валеолога. Кандидат наук, человек пишет книги. Я воодушевилась, меня это подкупило. Но, в общем-то, я нарисовала образ, которого нет.

Решив финансовый вопрос, как утверждает минчанка, она испытала прилив благодарности и пожелала выразить это трудами праведными. Да и случай подвернулся. Валентина Громова:

Попала к нему домой. То, что я увидела, произвело огромное на меня впечатление. Это тараканы с потолка падали, грязь. Вечером он позвонил и говорит: «Послушай. Ты сейчас не занята, приведи мне квартиру в порядок». И я согласилась. В голову не пришло, что за этим будет масса неприятностей. Мне же его жалко стало – в такой грязи жить. Месяц я убиралась там, пришлось травить это все, снимала плитки и обои. В общем, все грандиозно было. Когда в столичной квартире валеолога ремонт был завершен, Валентина решила, что ничего профессору не должна. Валентина Громова:

После этого дела он стал доставать меня звонками. В 6 утра и как угодно. Я отключила телефон, думала, перетрясётся и угомонится. А дальше – пришло приглашение в суд и понятная песня. Я занимаюсь духовными практиками, я не чувствую негатива к нему. Мне его жаль, я знаю, что следует за таким вымогательством. Вот так загонять человека в угол, манипулировать им и делать вид, что это делается правильно, – я считаю, что это преступно. Сегодня женщина недоумевает: отчего мужчина вдруг напомнил про долг и как мог не засчитать работы в счет процентов. Кредитор же уверяет, все условия оговаривались. Михаил Коченовский, валеолог:

Я не взял расписку, потому что, извините… (крутит пальцем у виска – ред.). А мы договорились. Она говорит, какие проценты, я попросил, помоги, пожалуйста. Я написал в Следственный комитет, написал, что её действия я трактую, как мошеннические.

Тунеядка, спекулянтка, мошенница. Где что можно – цап-царап.

Все официальные тяжбы женщина проиграла. Однако решение суда игнорирует. И, невзирая на это,

Михаил Болеславович пошел навстречу Валентине и попросил вернуть хотя бы половину денег. Но воз и ныне там. Взяли в долг, но не оговорили проценты? Как не утонуть в долговой яме? И как поступить, если оказали знакомому услугу, а вернуть кровные не получается? Дарина Гулюта, юрист: В случае если вы отдаете деньги в долг либо берете деньги, необходимо зафиксировать данный факт путем написания расписки.

В расписке полностью прописываются паспортные данные обеих сторон, указывают срок возврата денежной суммы, а также необходимы штрафные санкции.

Свою жизнь наши герои Валентина и Михаил посвятили поиску гармонии, но, судя по этой истории, не очень удачно. А вот известный столичный экстрасенс гармонию познал и с высоты своего эзотерического опыта попытался ответить на сакральные вопросы, почему так произошло.

Валекс Буяк, экстрасенс:

Если человек брал в долг, но сложились так обстоятельства, что он не может вернуть – это одно. А когда он брал в долг и заранее думал, что не отдаст – совсем другое. Соответственно, последствия кармические будут разными. Скорее всего, у нее был умысел, и она на самом деле поступила нечестно и осознает, что она поступила нечестно. Были ли какие-то корыстные намерения с его стороны? Частично были: он думал о пользе для себя, отдавая деньги.

То есть это не бескорыстные действия. Не знаю, либо это проценты, либо какая-то отработка имелась в виду. Но корысть определенная была.

Никогда никому не давать в долг – это не значит – не давать людям деньги. Можно, но при этом отдавать столько, чтобы тебе было не жалко это потерять. Чтобы это были не последние деньги. Просят – дай. Вернут – хорошо. Не вернут – ну, и Бог с ними.