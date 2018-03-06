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Сколько должен длиться капремонт дома по закону?

06 марта 2018 13:59
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Новости Беларуси. Каковы нормативные сроки проведения капитального ремонта дома, рассказал в программе «Большой город» генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Разработана норма Министерством жилищного-коммунального хозяйства с Министерством архитектуры. Каждый объект имеет свой срок продолжительности. Сроки в 2016 году были сокращены от 3,5 месяцев до 9 месяцев. Ранее было, наверное, от 9 до 14 месяцев в среднем. Стандартная пятиэтажка – от 3,5 месяцев. До 9 месяцев – это девятиэтажный дом. Проектная организация рассчитывает сроки капремонта по определённым формулам.

Тепловая модернизация и капремонт домов в Минске: «Большой город»

# общество # Виталий Смирнов # Проблемы ЖКХ

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